Washington.- La secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem, aseguró este lunes que se ha reunido con el presidente Donald Trump para recomendarle que prohíba totalmente los viajes a personas procedentes de países que han enviado "invasores extranjeros" a suelo estadounidense, aunque no precisó de qué naciones se trata exactamente.

"Acabo de reunirme con el presidente. Recomiendo la prohibición total de viajes a todos los países que han estado inundando nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a las prestaciones sociales", escribió Noem en un mensaje en la red social X.

