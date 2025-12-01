Más Información

Washington.- La secretaria de Seguridad Nacional de EU, , aseguró este lunes que se ha reunido con el presidente Donald Trump para recomendarle que prohíba totalmente los viajes a personas procedentes de países que han enviado "invasores extranjeros" a suelo estadounidense, aunque no precisó de qué naciones se trata exactamente.

"Acabo de reunirme con el presidente. Recomiendo la prohibición total de viajes a todos los países que han estado inundando nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a las prestaciones sociales", escribió Noem en un mensaje en la red social X.

