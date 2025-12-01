Más Información

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Adelantan fecha de sentencia para Ismael “El Mayo” Zambada en Nueva York

Adelantan fecha de sentencia para Ismael “El Mayo” Zambada en Nueva York

Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento

Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento

Se inscriben 43 para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy

Se inscriben 43 para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy

Caos en "Taquería La Dua": fans reclaman cambios de horario y mala organización

Caos en "Taquería La Dua": fans reclaman cambios de horario y mala organización

Sheinbaum lamenta fallecimiento de madre de Clara Brugada; expresa su solidaridad a la jefa de Gobierno

Sheinbaum lamenta fallecimiento de madre de Clara Brugada; expresa su solidaridad a la jefa de Gobierno

Fallece Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada; Gobierno de la CDMX expresa su pésame

Fallece Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada; Gobierno de la CDMX expresa su pésame

Sheinbaum destaca alianza estratégica con Singapur tras visita de Estado de Tharma; empresarios se interesan en Plan México

Sheinbaum destaca alianza estratégica con Singapur tras visita de Estado de Tharma; empresarios se interesan en Plan México

Diputado Arturo Ávila denuncia a PAN ante INE; acusa de simular propaganda con Edson Andrade

Diputado Arturo Ávila denuncia a PAN ante INE; acusa de simular propaganda con Edson Andrade

Agentes desaparecidos de Harfuch ya fueron localizados; están bien, dice Sheinbaum

Agentes desaparecidos de Harfuch ya fueron localizados; están bien, dice Sheinbaum

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Jóvenes arrastran a un perro por las calles de Cuauhtémoc, Zacatecas; activistas piden justicia

Jóvenes arrastran a un perro por las calles de Cuauhtémoc, Zacatecas; activistas piden justicia

Los Ángeles.- El fiscal general de , Ken Paxton, anunció este lunes que ha abierto una investigación contra la empresa china Shein por posibles violaciones de la ley estatal relacionadas con prácticas laborales poco éticas y la venta de productos de consumo inseguros.

En concreto, Paxton está investigando a la corporación US Services LLC, que representa en EU al gigante chino, y sus filiales.

El fiscal espera determinar si la cadena de suministro y las prácticas de fabricación de la minorista violan la ley de Texas al utilizar materiales tóxicos o peligrosos, engañar a los consumidores sobre la seguridad de los productos y sobre el origen ético de los mismos, según explicó en un comunicado.

Lee también

La investigación también examinará las prácticas de recopilación de datos y privacidad de la empresa, que pueden representar riesgos para millones de consumidores estadounidenses.

“Cualquier empresa que incumpla las normas laborales o de seguridad de los productos, especialmente aquellas que operan en países extranjeros como China, rendirá cuentas”, declaró el fiscal texano.

Shein generó más de 30 mil millones de dólares en ingresos globales en 2023, según cifras citadas por la Fiscalía de Texas.

Si bien la empresa se promociona como un minorista responsable e innovador, numerosos informes han planteado serias preocupaciones sobre su dependencia del trabajo forzado, el uso de materiales inseguros en sus productos y prácticas de marketing engañosas, argumentó el fiscal para abrir la investigación.

Lee también

“No permitiré que productos extranjeros baratos y peligrosos inunden Estados Unidos y pongan en peligro nuestra salud”, subrayó Paxton.

La empresa, que opera principalmente en línea, ofreciendo una amplia gama de ropa, accesorios y productos de decoración para el hogar, enfrenta también una demanda en Francia, donde una coalición de federaciones de comerciantes la acusa de competencia desleal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro

INAPAM: confirma requisitos, edad exacta y si debes renovar la tarjeta en diciembre 2025. Foto: Adobe / INAPAM

INAPAM: confirma requisitos, edad exacta y si debes renovar la tarjeta en diciembre 2025

Visa H-2B/ iStock/ PeopleImages/ welcomia

¿Sueñas con trabajar en Estados Unidos? Conoce todas las visas que lo hacen posible

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

¿Por qué te niegan la visa americana de turista? 10 errores que nadie te contó

Parques Nacionales. Foto: iStock/Nikolas_jkd

Visitar parques nacionales en Estados Unidos será más caro: Conoce los precios 2026