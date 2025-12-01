Más Información
Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento
Sheinbaum lamenta fallecimiento de madre de Clara Brugada; expresa su solidaridad a la jefa de Gobierno
Sheinbaum destaca alianza estratégica con Singapur tras visita de Estado de Tharma; empresarios se interesan en Plan México
Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice
Los Ángeles.- El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció este lunes que ha abierto una investigación contra la empresa china Shein por posibles violaciones de la ley estatal relacionadas con prácticas laborales poco éticas y la venta de productos de consumo inseguros.
En concreto, Paxton está investigando a la corporación Shein US Services LLC, que representa en EU al gigante chino, y sus filiales.
El fiscal espera determinar si la cadena de suministro y las prácticas de fabricación de la minorista violan la ley de Texas al utilizar materiales tóxicos o peligrosos, engañar a los consumidores sobre la seguridad de los productos y sobre el origen ético de los mismos, según explicó en un comunicado.
Lee también Viernes negro 2025: mexicanos acuden desde temprana hora a tiendas comerciales en Texas
La investigación también examinará las prácticas de recopilación de datos y privacidad de la empresa, que pueden representar riesgos para millones de consumidores estadounidenses.
“Cualquier empresa que incumpla las normas laborales o de seguridad de los productos, especialmente aquellas que operan en países extranjeros como China, rendirá cuentas”, declaró el fiscal texano.
Shein generó más de 30 mil millones de dólares en ingresos globales en 2023, según cifras citadas por la Fiscalía de Texas.
Si bien la empresa se promociona como un minorista responsable e innovador, numerosos informes han planteado serias preocupaciones sobre su dependencia del trabajo forzado, el uso de materiales inseguros en sus productos y prácticas de marketing engañosas, argumentó el fiscal para abrir la investigación.
Lee también El 17% de detenidos en redada de Texas, con antecedentes penales: FBI; algunos son miembros del Tren de Aragua
“No permitiré que productos extranjeros baratos y peligrosos inunden Estados Unidos y pongan en peligro nuestra salud”, subrayó Paxton.
La empresa, que opera principalmente en línea, ofreciendo una amplia gama de ropa, accesorios y productos de decoración para el hogar, enfrenta también una demanda en Francia, donde una coalición de federaciones de comerciantes la acusa de competencia desleal.
"No queremos la paz de los esclavos", dice Maduro ante maniobras de EU; Trump se reúne con consejo para hablar de Venezuela
mgm
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]