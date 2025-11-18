Más Información
Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos
Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social
Choque entre dos Trolebús Elevado deja 26 lesionados en Santa Marta; autoridades investigan causa del impacto
Cinco policías siguen hospitalizados tras hechos violentos en el Zócalo; SSC da seguimiento a lesionados de la marcha Generación Z
Canciller De la Fuente revisa con Países Bajos intercambio comercial e inversiones; aborda plan de paz en Gaza
Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen
Austin.- Un juez federal bloqueó este martes el uso de un nuevo mapa electoral en Texas, aprobado por la legislatura estatal, que da ventaja a los republicanos de cara a las elecciones de medio término del próximo año.
La decisión, anunciada por el juez distrital Jeffrey Brown, supone un golpe para el gobierno de Donald Trump y sus intentos por mantener el control de su partido en el Congreso nacional en los comicios del próximo año, donde se renueva la totalidad de la Cámara Baja y un tercio del Senado.
Lee también Trump dice a reportera: "¡Cállate, cerda!", al ser cuestionado sobre el caso Epstein
Trump exculpa a Bin Salmán del descuartizamiento de Khashoggi: "él no sabía nada"; príncipe invertirá casi 1 billón de dólares en EU
