Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Golpe al CJNG: desmantelan oficina del cártel en España y detienen a 20 personas

Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Choque entre dos Trolebús Elevado deja 26 lesionados en Santa Marta; autoridades investigan causa del impacto

Cinco policías siguen hospitalizados tras hechos violentos en el Zócalo; SSC da seguimiento a lesionados de la marcha Generación Z

Canciller De la Fuente revisa con Países Bajos intercambio comercial e inversiones; aborda plan de paz en Gaza

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Marina detiene a 54 personas en Colima; asegura armamento, vehículos, inmuebles y droga

Matan a balazos a Pedro González Rodríguez, excandidato a alcalde de San Andrés Tuxtla en Veracruz

Mapa: Esta es Playa Bagdad en Matamoros; el lugar donde estadounidenses colocaron señalamientos de "zona restringida"

Austin.- Un juez federal bloqueó este martes el uso de un nuevo mapa electoral en , aprobado por la legislatura estatal, que da ventaja a los republicanos de cara a las elecciones de medio término del próximo año.

La decisión, anunciada por el juez distrital Jeffrey Brown, supone un golpe para el gobierno de Donald Trump y sus intentos por mantener el control de su partido en el Congreso nacional en los comicios del próximo año, donde se renueva la totalidad de la Cámara Baja y un tercio del Senado.

