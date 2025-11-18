Austin.- Un juez federal bloqueó este martes el uso de un nuevo mapa electoral en Texas, aprobado por la legislatura estatal, que da ventaja a los republicanos de cara a las elecciones de medio término del próximo año.

La decisión, anunciada por el juez distrital Jeffrey Brown, supone un golpe para el gobierno de Donald Trump y sus intentos por mantener el control de su partido en el Congreso nacional en los comicios del próximo año, donde se renueva la totalidad de la Cámara Baja y un tercio del Senado.

