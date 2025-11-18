El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató polémica por su respuesta a una reportera que lo cuestionaba sobre su relación con Jeffrey Epstein, el fallecido financista acusado de abuso sexual y tráfico de menores.

Trump ha negado cualquier mal comportamiento en su relación con Epstein, quien se suicidó en una cárcel de Manhattan en 2019 mientras esperaba juicio.

El viernes, en el Air Force One, periodistas preguntaron a Trump sobre el tema, luego de que demócratas de una comisión de supervisión que revisa el asunto liberaran miles de documentos y correos de Epstein en los que Trump aparece varias veces.

Lee también: Congreso de Estados Unidos se prepara para voto clave sobre el caso Epstein

En uno de esos correos, Epstein insinúa que Trump sabía de los delitos en que él estaba incurriendo, al decir que "él sabía de las chicas".

El financista dice en otro correo que él sabe "lo sucio" que es Trump y que es el único que "puede hacer caer" al mandatario republicano.

"¡Cállate! ¡Cállate, cerda!", dice Trump a reportera

En el vuelo, una periodista pregunta a Trump qué pudo haber querido decir Epstein con que el republicano "sabía de las chicas".

"No sé nada al respecto", dijo Trump, quien señaló los vínculos de Epstein con el expresidente Bill Clinton, entre otros.

Trump aseguró que él y Epstein tuvieron "una muy mala relación por muchos años".

La reportera insiste: "Si no hay nada incriminador en los archivos, señor, ¿por qué no...?", antes de ser bruscamente interrumpida por Trump.

"¡Cállate! ¡Cállate, cerda!", dice el mandatario, mientras señala a la periodista.

Luego, contesta la pregunta de otra periodista sobre Venezuela, un país con el que Estados Unidos está enfrentado y al que señala de mandar narcotraficantes.

"Ya tomé en cierto modo una decisión, sí", dijo Trump sobre sus planes con el país sudamericano. "No les puedo decir qué es, pero ciertamente ya la tomé", añadió.

Trump, a literal pig, at reporter on AF1: “quiet piggy” pic.twitter.com/ml4oLbWn2o — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) November 18, 2025

"Este es el presidente de Estados Unidos"

El insulto de Trump a la periodista desató una ola de comentarios.

"Totalmente inaceptable. Si se tratara de cualquier otro presidente, esto sería un gran escándalo", dijo una usuaria en Instagram.

En x, un usuario posteó: "Este es el presidente de Estados Unidos, quien tiene sobrepeso, llamando cerda a otra persona".

"Imaginen a cualquier otro presidente diciendo eso a una periodista en una rueda de prensa", escribió otra persona.

Trump pide liberar archivos Epstein; "no tenemos nada qué ocultar", dice

El domingo, Trump llamó en sus redes sociales a los republicanos a liberar todos los archivos del caso Epstein, insistiendo en que "no tenemos nada qué ocultar".

Los archivos están compuestos por más de 300 gigabytes de datos, documentos, videos, fotos y audios relacionados con las denuncias de abusos físicos y sexuales por parte de Epstein y sus conocidos a mujeres, incluyendo menores de edad.

Lee también: VIDEO: Víctimas de Jeffrey Epstein piden al Congreso publicar todos los archivos del caso

Parte de esos documentos se derivan del juicio contra Ghislaine Maxwell, socia y expareja de Epstein, condenada a 20 años de prisión por conspirar con él para abusar de las chicas. Otros fueron entregados por el patrimonio de Epstein al Comité de Supervisión de la Cámara, en respuesta a una citación.

La Cámara de Representantes votará hoy sobre la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que obligaría al Departamento de Justicia a publicar documentos no clasificados que detallan la investigación sobre las operaciones del desacreditado financiero y su muerte.

El asunto Epstein reveló fisuras en el apoyo al líder republicano, quien se postuló con la promesa de publicar los archivos pero se retractó después de asumir el cargo en enero.

Algunos críticos acusaban al presidente de querer impedir la votación para ocultar elementos que lo implicarían en el caso, algo que él desmiente. Trump no es sujeto de investigación alguna por este caso.

Epstein y Trump eran cercanos en la década de los 1980, cuando ambos eran destacados hombres de negocios en Nueva York, pero rompieron relaciones a principios de los 2000.

Al momento de su muerte, declarada como suicidio, Epstein enfrentaba un juicio federal por una presunta operación de tráfico sexual para la explotación de niñas y mujeres jóvenes, tras una condena en 2008 por solicitación de prostitución, incluyendo a una menor.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia dijeron en julio que habían realizado una "revisión exhaustiva" del expediente del caso que no arrojó "ninguna base para revisar la revelación" de ningún material.

Los legisladores que apoyan la divulgación del material dicen que el público merece respuestas en un caso con más de mil presuntas víctimas. Por su lado, activistas pro-Trump insisten en que los archivos expondrán a los demócratas y a figuras poderosas.

Si el proyecto de ley pasa en la Cámara de Representantes, los demócratas planean una campaña agresiva para presionar a los republicanos a llevarlo al pleno del Senado.

Su aprobación allí requeriría 60 votos, lo que significa que al menos 13 republicanos tendrían que cruzar la línea. *Con información de AFP

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc