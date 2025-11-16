Mujeres víctimas del empresario Jeffrey Epstein solicitaron del Congreso de Estados Unidos que publiqué todos los archivos relacionados del caso.

A través de la plataforma World Without Exploitation (WorldWE o Un Mundo sin Explotación), las sobrevivientes subieron un video con una duración de poco más de un minuto donde exigen la liberación de todos los archivos del caso de Jeffrey Epstein.

En la grabación, ocho de las víctimas de Epstein aseguran haber sufrido mucho dolor al conocer al ahora fallecido empresario.

Durante el clip, las mujeres sostienen fotografías de ellas cuando entre 14 y 17 años, edades cuando el empresario se acercó a ellas para manipularlas.

En el mismo clip, WorldWe asegura que durante cinco administraciones diferentes se han ocultado los nombres y los hechos reales sobre lo que hicieron Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

"Durante cinco administraciones, las víctimas de Jeffrey Epstein han permanecido en la incertidumbre, esperando respuestas y justicia. Tras tres décadas, es hora de sacar a la luz los secretos. Exigimos la publicación de TODOS los archivos de Epstein", sentenció la organización.

La filmación termina exhortando a las y los ciudadanos estadounidenses a llamar a sus respectivos representantes ante el Congreso y pedirle que "VOTE SÍ a la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein".

¿Por qué se deben liberar los archivos de Epstein?

Según Un Mundo sin Explotación, es importante que se liberen los documentos del caso Epstein porque:

"Ofrece Justicia para los Sobrevivientes: La transparencia pública valida las experiencias de los sobrevivientes, ayuda a los perpetradores a rendir cuentas y disuade futuros abusos

Termina la Impunidad : La divulgación de registros puede revelar a los facilitadores y co-conspiradores que han evadido la justicia, asegurando la equidad sistémica

: La divulgación de registros puede revelar a los facilitadores y co-conspiradores que han evadido la justicia, asegurando la equidad sistémica Expone las Brechas del Sistema : El caso destaca las vulnerabilidades en los marcos legales, políticos y financieros que el tráfico explota, conocimiento esencial para protecciones más sólidas

: El caso destaca las vulnerabilidades en los marcos legales, políticos y financieros que el tráfico explota, conocimiento esencial para protecciones más sólidas Restaura la Confianza Pública: La transparencia demuestra un compromiso nacional para proteger la vulnerabilidad y reconstruir la fe en las instituciones

Crea un Precedente Global: Señala que EU no protegerá a los traficantes ni a sus facilitadores, sin importar su influencia"

Republicanos podrían votar para divulgar todos los documentos de Epstein

Los republicanos de la Cámara de Representantes planean someter a votación la publicación completa de todos los documentos relacionados con Jeffrey Epstein, según reportes de medios estadounidenses.

La iniciativa busca que se hagan públicos registros, testimonios y materiales que ayuden a clarificar la red de contactos y posibles delitos vinculados al financista, cuyo caso volvió a cobrar relevancia por sus nexos con figuras políticas y empresariales.

De aprobarse, la divulgación podría incluir información que hasta ahora ha permanecido sellada en tribunales federales.

