Golpean red de casinos ligada a “El Mayo”

A un día de la marcha de la Generación Z, refuerzan seguridad en el Zócalo capitalino; colocan barricadas de concreto

Quién es la familia Hysa; sus presuntos vínculos con cárteles y una red de lavado de dinero en casinos de México

“Hay miedo, claro, pero alguien tiene que hacerlo”

Cuentan la historia del Estadio Azteca

EU retira la visa al alcalde de San Luis Río Colorado cuando intentaba cruzar hacia Yuma, Arizona

Sheinbaum promueve los “frijoles Bienestar”; invita a la Feria Nacional del Frijol

Salinas Pliego deberá pagar 48 mil mdp al SAT

¿Qué pasa si tenías dinero pendiente de una apuesta en un casino bloqueado por la UIF de Hacienda?

"¿Y mi dinero?": Usuarios de Bet365 y Betano en incertidumbre por plataformas inhabilitadas tras bloqueo de la UIF

Avanza el frente frío 14; hoy se esperan lluvias intensas y vientos fuertes en al menos 20 estados

No salgas sin tu chamarra, frente frío 14 entrará así este fin de semana; consulta la lista de estados afectados

, mandatario estadounidense, quiere una investigación federal sobre eventuales vínculos entre el delincuente sexual y Bill Clinton.

"Ahora que los están utilizando la farsa de Epstein, que involucra a demócratas, no a republicanos, para intentar desviar la atención de su desastroso cierre del gobierno y todos sus demás fracasos, solicitaré a la Fiscal General Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la participación y la relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones", posteó el presidente en Truth Social.

"Los registros demuestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su "isla"", añadió Trump.

"Los demócratas están haciendo todo lo posible con su poder menguante para impulsar nuevamente la farsa sobre Epstein", escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

Los republicanos que se unen a los pedidos por forzar la publicación de los archivos de Epstein son "blandos y tontos", añadió.

