Donald Trump, mandatario estadounidense, quiere una investigación federal sobre eventuales vínculos entre el delincuente sexual Jeffrey Epstein y Bill Clinton.

"Ahora que los demócratas están utilizando la farsa de Epstein, que involucra a demócratas, no a republicanos, para intentar desviar la atención de su desastroso cierre del gobierno y todos sus demás fracasos, solicitaré a la Fiscal General Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la participación y la relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones", posteó el presidente en Truth Social.

"Los registros demuestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su "isla"", añadió Trump.

"Los demócratas están haciendo todo lo posible con su poder menguante para impulsar nuevamente la farsa sobre Epstein", escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

Los republicanos que se unen a los pedidos por forzar la publicación de los archivos de Epstein son "blandos y tontos", añadió.

