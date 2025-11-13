Miami.- La Organización Trump, un conglomerado de empresas propiedad del presidente estadounidense, Donald Trump, incrementó el número de contrataciones de trabajadores extranjeros en el año fiscal 2025, incorporando al menos a 184 migrantes, mientras obstaculizaba la incorporación de migrantes a otras compañías.

Los empleos requeridos incluían puestos temporales a través del visado H-2B en el complejo de Mar-a-Lago de Trump, ubicado en Florida, y en un club de golf, revelaron datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Las 184 contrataciones registradas en el año fiscal 2025 superan las 121 realizadas en 2021, último año de Trump en la Casa Blanca, según indicó la revista Forbes.

La Organización Trump ha solicitado la contratación de más de 500 extranjeros durante los dos periodos de Trump en la Casa Blanca, especialmente para empleos de camareros, trabajadores agrícolas, personal de cocina, y personal de limpieza.

Esta demanda de empleo extranjero contrasta con la postura migratoria del Gobierno, donde Trump mantiene en público una postura favorable a la incorporación de ciudadanos estadounidenses frente a migrantes.

En este sentido, la administración de Trump dificultó el pasado septiembre la entrada a Estados Unidos de extranjeros bajo el programa de visas de no inmigrante H-1B, ideado para traer a trabajadores temporales que realicen funciones adicionales y altamente calificadas, al aumentar las tarifas del visado a 100 mil dólares para futuros beneficiarios.

Durante su primera legislatura (2017-2021), Trump firmó una orden ejecutiva dirigida a promover el consumo de productos estadounidenses y la contratación de ciudadanos nacionales, que aumentó el escrutinio sobre el visado H-1B.

