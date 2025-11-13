Más Información

"Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes", lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas

"Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes", lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

Grupo Salinas reacciona a decisión de la Corte sobre adeudo fiscal; "hoy es un día negro para la justicia"

Grupo Salinas reacciona a decisión de la Corte sobre adeudo fiscal; "hoy es un día negro para la justicia"

Esto es lo que sabemos de los 10 casinos sancionados por presunto lavado de dinero para Cárteles en México y Europa

Esto es lo que sabemos de los 10 casinos sancionados por presunto lavado de dinero para Cárteles en México y Europa

UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda

UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda

Marco Rubio descarta envío de fuerzas de EU a México para combate al narco; podemos ayudar con equipo, capacitación e inteligencia, dice

Marco Rubio descarta envío de fuerzas de EU a México para combate al narco; podemos ayudar con equipo, capacitación e inteligencia, dice

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

GN y Ejército refuerzan presencia en municipios de Tierra Caliente, Michoacán; realizan recorridos de seguridad y vigilancia

GN y Ejército refuerzan presencia en municipios de Tierra Caliente, Michoacán; realizan recorridos de seguridad y vigilancia

Sheinbaum presenta “tortillas del Bienestar”; destaca sello de garantía en el papel

Sheinbaum presenta “tortillas del Bienestar”; destaca sello de garantía en el papel

Detienen en Manzanillo a “El Pilas”, narcomenudista del CJNG; era halcón y sicario de célula "La China"

Detienen en Manzanillo a “El Pilas”, narcomenudista del CJNG; era halcón y sicario de célula "La China"

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

Miami.- La Organización Trump, un conglomerado de empresas propiedad del presidente estadounidense, , incrementó el número de contrataciones de trabajadores extranjeros en el año fiscal 2025, incorporando al menos a 184 migrantes, mientras obstaculizaba la incorporación de migrantes a otras compañías.

Los empleos requeridos incluían puestos temporales a través del visado H-2B en el complejo de Mar-a-Lago de Trump, ubicado en Florida, y en un club de golf, revelaron datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de (USCIS, en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Las 184 contrataciones registradas en el año fiscal 2025 superan las 121 realizadas en 2021, último año de Trump en la Casa Blanca, según indicó la revista Forbes.

Lee también

La Organización Trump ha solicitado la contratación de más de 500 extranjeros durante los dos periodos de Trump en la Casa Blanca, especialmente para empleos de camareros, trabajadores agrícolas, personal de cocina, y personal de limpieza.

Migrantes antes de sus audiencias en el Tribunal de Inmigración de la Plaza Federal de Nueva York. Foto: AFP/Archivo
Migrantes antes de sus audiencias en el Tribunal de Inmigración de la Plaza Federal de Nueva York. Foto: AFP/Archivo

Esta demanda de empleo extranjero contrasta con la postura migratoria del Gobierno, donde Trump mantiene en público una postura favorable a la incorporación de ciudadanos estadounidenses frente a migrantes.

En este sentido, la administración de Trump dificultó el pasado septiembre la entrada a Estados Unidos de extranjeros bajo el programa de visas de no inmigrante H-1B, ideado para traer a trabajadores temporales que realicen funciones adicionales y altamente calificadas, al aumentar las tarifas del visado a 100 mil dólares para futuros beneficiarios.

Durante su primera legislatura (2017-2021), Trump firmó una orden ejecutiva dirigida a promover el consumo de productos estadounidenses y la contratación de ciudadanos nacionales, que aumentó el escrutinio sobre el visado H-1B.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit lanza programa para borrar o reestructurar deudas impagables de antes de 2013. Foto: iStock / SuikaArt / Infonavit

Infonavit lanza programa para borrar o reestructurar deudas impagables de antes de 2013

Madres podrán recibir hasta 24 mil pesos conoce cómo registrarte al nuevo apoyo 2025. Foto: Canva / Secretaria del Bienestar

Madres podrán recibir hasta 24 mil pesos: conoce cómo registrarte al nuevo apoyo 2025

Precio de la visa americana. Foto: iStock

5 ciudades donde se tramita MÁS RÁPIDO la visa americana por primera vez

Jornada laboral en México: mientras se propone 40 horas, Dinamarca disfruta semanas de 33 horas y más vacaciones. Foto: iStock/ coffeekai

Jornada laboral en México: mientras se propone 40 horas, Dinamarca disfruta semanas de 33 horas y más vacaciones

Macy's Thanksgiving Day Parade. Foto: iStock/ALEXIUZ

99° Desfile de Día de Acción de Gracias de Macy’s: Fecha 2025, horario, globos y cómo verlo