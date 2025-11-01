En Los Ángeles, Estados Unidos, hay polémica por la respuesta que la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su siglas en inglés) le dio a un medio de comunicación, por las fotos de presuntos agentes migratorios con máscaras de personajes terroríficos. Al ser cuestionada por este hecho, la funcionaria respondió:"¡Feliz Halloween!".

"Se divierten mientras lo hacen, lo cual es profundamente perturbador. Esperamos un mínimo de decoro por parte de los funcionarios del gobierno", dijo un miembro de las Patrullas de Paz de Área del Puerto, quien tomó las fotografías de los supuestos agentes enmascarados el pasado martes 28 de octubre.

El sitio web L.A. TACO publicó las fotos precisando que los presuntos oficiales estaban en la zona de Los Ángeles a bordo de carros y camuflados con máscaras de Halloween de Chucky y Momo.

“¡Feliz Halloween!”, le escribió a NBC News Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, al ser cuestionada por las fotografías.

'Uno de los agentes tenía una máscara durante una redada'.

Según L.A. TACO, un miembro de la Patrulla de Paz del área del Puerto, que supervisa la actividad federal en la zona, observó a las 7:23 a. m. del martes pasado, al conductor de una camioneta con la máscara de Momo en el sector de Terminal Island, lugar desde donde se ha documentado regularmente que el ICE se concentra.

Otro hombre, con una máscara de Chucky, estaba en el asiento trasero de un vehículo sin identificación que salía de Terminal Island.

McLaughlin no aclaró si las máscaras las llevaban agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su siglas en inglés) o de la Patrulla Fronteriza.

Adicionalmente, la funcionaria tampoco se refirió a si el uso de máscaras podría aumentar las agresiones a los oficiales de ICE en caso de que los detenidos intentaran defenderse de autoridades disfrazadas sin saber que se trata de fuerzas del orden.

