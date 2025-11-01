Más Información

Nueva tarifa al transporte en CDMX entra en vigor este sábado 1 de noviembre ¿de cuánto es el aumento?

Vinculan a proceso a "El Comandante" por el probable asesinato de los colombianos “B-King” y “DJ Regio Clown”

Muere el priista Francisco Rojas, exdirector de Pemex y CFE; Alito Moreno externa sus condolencias

Remiten 511 motocicletas durante la primera noche de la Rodada del Terror

El primer ministro de Canadá dice que pidió perdón a Trump por anuncio contra los aranceles

Tren que transportaba alcohol etílico se descarrila y explota en Tepetitlán, Hidalgo

Adán y Lastra favorecieron a hermano de Bermúdez

Detienen a seis policías estatales por presuntos nexos con La Barredora

“Los tratamos con respeto y cariño para que se vayan en paz”

Simón Levy llama a hotel en Lisboa y niega haber estado allí; pide que llamen si quieren verificarlo

Con lectura de autoras mexicanas, feministas protestan contra visita de Paco Ignacio Taibo II a Chiapas

¿Quién es El Apá y qué tuvo que ver en la muerte de “B-King” y “DJ Regio Clown”?

Dos personas murieron y al menos otras seis resultaron heridas el sábado en un en la isla griega de , supuestamente provocado por una añeja disputa familiar, informaron las autoridades.

El incidente comenzó poco después de las 11 de la mañana en el pueblo de Vorizia, ubicado a 52 kilómetros (32 millas) al sur de Heraklion, la ciudad más grande de la isla.

Las dos víctimas, un hombre de 39 años y una mujer de 56, murieron como resultado del tiroteo, informó la policía en un comunicado. Seis personas más fueron trasladadas a hospitales locales con heridas de diversa gravedad, según un comunicado de los servicios de emergencia locales EKAB.

Dos hombres heridos están en el hospital y “bajo custodia, y su participación en el incidente armado está siendo investigada”, señaló la policía.

El incidente parece ser el más reciente episodio de una vieja disputa entre dos familias, según los medios, y se produce después de una explosión el viernes por la noche en una casa en construcción. Ese incidente causó daños materiales, pero no dejó heridos.

La balacera provocó un gran despliegue de fuerzas de seguridad y equipos de emergencia en el pequeño pueblo montañoso, donde las autoridades han abierto una investigación preliminar.

mcc

