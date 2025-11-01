Más Información

Nueva Delhi.- Por lo menos nueve personas murieron y decenas resultaron heridas en una estampida en un popular templo hindú en el sur de India, informaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió en el templo Swamy Venkateswara en el distrito de Srikakulam del estado de Andhra Pradesh, donde cientos de devotos se habían reunido para celebrar uno de los días sagrados del hinduismo, el Ekadashi, según comentó el agente de policía K. V. Maheswra Reddy a Associated Press.

En este día, los devotos ayunan y ofrecen oraciones a Vishnu, una deidad clave del hinduismo.

Una investigación inicial sugería que una reja de hierro destinada a mantener la fila de los fieles en el templo se rompió, lo que provocó la estampida, explicó Reddy.

Swapnil Dinkar Pundkar, funcionario de alto rango del gobierno local, dijo que se temía que hubiera más víctimas. "Inicialmente, teníamos informes de siete muertes, pero dos personas más han sucumbido a sus heridas mientras que el estado de otras dos es crítico", señaló.

Ocho de los fallecidos son mujeres y uno es un niño, dijo Pundkar, agregando que al menos 16 devotos heridos en la estampida están siendo tratados en un hospital local, mientras que otros 20 están en estado de shock y bajo observación en un hospital diferente .

Imágenes de video en medios locales mostraron a personas apresurándose a ayudar a aquellos que se desmayaron en la estampida y jadeaban tratando de respirar. Se vio a algunos frotando las manos de los que cayeron al suelo .

El primer ministro, Narendra Modi, y el funcionario electo de más alto rango de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, expresaron su pesar y ofrecieron sus condolencias a las familias de los fallecidos.

Las estampidas en reuniones religiosas son frecuentes en India, donde a menudo se congregan grandes multitudes en templos o sitios de peregrinaje, que en ocasiones sobrepasan la infraestructura local y las medidas de seguridad.

En julio, una estampida en un popular templo hindú en el norte de India dejó al menos seis personas muertas y decenas de heridos.

