El gobierno de México confirmó que en el vuelo de JetBlue, proveniente de Cancún, que aterrizó de emergencia en Florida iban seis mexicanos, y uno resultó herido.

Juan Sabines Guerrero, cónsul de México en Orlando, Florida, posteó en X que "de acuerdo con las autoridades locales y representantes de la aerolínea, en el vuelo @JetBlue 1230 que aterrizó de emergencia en Tampa, nos informan que viajaban 6 personas mexicanas. Solo una fue trasladada a un hospital local y ya fue dada de alta. Ninguna de gravedad".

El vuelo 1230 de JetBlue partió del Aeropuerto Internacional de Cancún en México y se dirigía al Aeropuerto Internacional Newark Liberty de Nueva Jersey cuando experimentó una caída de altitud y realizó un aterrizaje de emergencia, el jueves.

Los pilotos comunicaron a la torre de control que estaban experimentando un problema con los controles de vuelo.

La aerolínea informó que "el vuelo fue recibido por personal médico que evaluó a los pasajeros y a la tripulación, y aquellos que necesitaban atención adicional fueron trasladados a un hospital local".

Se evaluó a entre 15 y 20 personas, pero se cree que ninguna sufrió lesiones que pusieran en peligro su vida, según informó un portavoz del Departamento de Bomberos de Tampa a los medios locales.

Sabines Guerrero agradeció a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y a la Directora General de Protección, Vanessa Calva Ruiz, "por estar al tanto en todo momento".

Recordó que "la línea de emergencias del Consulado de México en Orlando permanece disponible: +1(407)409-4209 #ProtecciónConsular @ConsulMexOrl".

El avión era un Airbus A320 y fue retirado de servicio para su inspección, y la aerolínea dijo que llevará a cabo una investigación completa para determinar la causa.

"La seguridad de nuestros clientes y miembros de la tripulación es siempre nuestra primera prioridad, y trabajaremos para apoyar a los involucrados", dijo JetBlue.

