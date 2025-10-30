Un vuelo de JetBlue que viajaba de México a New Jersey tuvo que aterrizar de emergencia en Florida. La aerolínea reportó que hay varios pasajeros heridos.

En un comunicado, la aerolínea señaló que el vuelo aterrizó en Tampa, Florida, luego de que el avión sufriera una caída repentina de altitud.

El vuelo 1230 de JetBlue partió de Cancún y su destino final era el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en New Jersey.

Los pasajeros de JetBlue fueron hospitalizados después de una repentina pérdida de altitud el jueves en un vuelo proveniente de México, ante lo cual tuvo que aterrizar de emergencia en Florida, informaron las autoridades.

El vuelo desde Cancún se dirigía a Newark, Nueva Jersey, cuando se produjo la pérdida de altitud. La Administración Federal de Aviación manifestó en un comunicado que está investigando.

“Nuestro equipo ha retirado la aeronave del servicio para inspección, y llevaremos a cabo una investigación completa para determinar la causa”, expresó JetBlue en un comunicado. "La seguridad de nuestros clientes y tripulantes es siempre nuestra primera prioridad, y trabajaremos para apoyar a los involucrados".

Según ABC News, los pilotos del Airbus A320 informaron a controladores de tráfico aéreo que al menos tres pasajeros resultaron heridos con posibles laceraciones. Fueron trasladados a hospitales del área, en Tampa.

El medio estadounidense indicó que el clima en la zona era tranquilo y que los pilotos señalaron que las lesiones de los pasajeros se debían a un problema con los controles de vuelo.

El avión fue retirado para su inspección y la Administración Federal de Aviación y JetBlue están investigando el incidente.

"La seguridad de nuestros clientes y tripulantes es siempre nuestra máxima prioridad, y trabajaremos para apoyar a los afectados", señaló JetBlue en su comunicado.

