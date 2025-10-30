Más Información

Brugada advierte que no habrá impunidad ante presunto caso de violación en albergue "Casa de las Mercedes"

Magistrada Janine Otálora participa en su última sesión del TEPJF; perfilan dejar vacante vacía hasta 2027

Los 27 menores y un joven que llegaron a Topolobampo, Sinaloa, están bajo resguardo; eran jornaleros que trabajaban en BCS

Médicos advierten reducción de cirugías programadas por falta de recursos en el Hospital Infantil; exigen atención a la niñez

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

"Nos mintió a todos", acusa Luis Cárdenas sobre Simón Levy; "con humildad, asumo lo que me toca", responde a críticas

Simón Levy desata ola de memes tras versiones de su paradero: ¿Libre en EU o detenido en Portugal?

“No se han levantado todos los bloqueos”, dicen productores de maíz; 950 pesos no son acuerdo, sino una imposición, acusan

SCJN estrena nuevo método para agilizar revisión de asuntos; acuerdan dar más tiempo a casos con temas de fondo

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

Rescate de 80 niñas y adolescentes de "Casa de las Mercedes" fue en ambas sedes de la institución en alcaldía Cuauhtémoc

Interceptan embarcación con 28 menores de edad en altamar; los trasladan a Topolobampo, Sinaloa

Un vuelo de que viajaba de México a New Jersey tuvo que aterrizar de emergencia en . La aerolínea reportó que hay varios pasajeros heridos.

En un comunicado, la aerolínea señaló que el vuelo aterrizó en Tampa, Florida, luego de que el avión sufriera una caída repentina de altitud.

El vuelo 1230 de JetBlue partió de y su destino final era el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en New Jersey.

Los pasajeros de JetBlue fueron hospitalizados después de una repentina pérdida de altitud el jueves en un vuelo proveniente de México, ante lo cual tuvo que aterrizar de emergencia en Florida, informaron las autoridades.

El vuelo desde Cancún se dirigía a Newark, Nueva Jersey, cuando se produjo la pérdida de altitud. La Administración Federal de Aviación manifestó en un comunicado que está investigando.

“Nuestro equipo ha retirado la aeronave del servicio para inspección, y llevaremos a cabo una investigación completa para determinar la causa”, expresó JetBlue en un comunicado. "La seguridad de nuestros clientes y tripulantes es siempre nuestra primera prioridad, y trabajaremos para apoyar a los involucrados".

Según ABC News, los pilotos del Airbus A320 informaron a controladores de tráfico aéreo que al menos tres pasajeros resultaron heridos con posibles laceraciones. Fueron trasladados a hospitales del área, en Tampa.

El medio estadounidense indicó que el clima en la zona era tranquilo y que los pilotos señalaron que las lesiones de los pasajeros se debían a un problema con los controles de vuelo.

El avión fue retirado para su inspección y la Administración Federal de Aviación y JetBlue están investigando el incidente.

"La seguridad de nuestros clientes y tripulantes es siempre nuestra máxima prioridad, y trabajaremos para apoyar a los afectados", señaló JetBlue en su comunicado.

