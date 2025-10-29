La presidenta municipal Ana Paty Peralta anunció que Cancún será sede de la Muestra Nacional de Teatro (MNT) que se celebrará del 6 al 15 de noviembre con 29 obras procedentes de 17 estados del país, entre otras actividades.

Al encabezar la conferencia de prensa para presentar este evento a nivel nacional, la edil dijo que “para nosotros, el arte no es un privilegio, es un derecho y estamos convencidos de que la cultura tiene un poder enorme para transformar, para unir y para construir paz, así que nos encantará recibirlos en Cancún para vivir el teatro como nunca antes”.

Expresó que este acto es un gran orgullo debido a que consideró que es mucho más que una cita en la agenda cultural del país, sino un "hecho histórico" por primera vez en los 55 años de fundación de la ciudad, ya que se recibirán a más de 500 artistas de diferentes partes de México que transformarán la ciudad en un gran escenario donde esa disciplina artística será el punto de encuentro de emociones, ideas y sana convivencia.

Ana Paty Peralta presenta la 45ª edición de la Muestra Nacional de Teatro en Cancún (29/10/2025). Foto: Especial

La Muestra Nacional de Teatro (MNT) es el encuentro más importante de su rama, organizado anualmente por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) en colaboración con las instancias culturales de los estados sede. Fue creada en 1980 con el propósito de reunir, difundir y reflexionar sobre la producción escénica del país.

Ana Paty Peralta destacó que el evento llega a Cancún gracias a la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Coordinación de Teatro, por lo que las puestas en escena llegarán a varios recintos culturales como:

Teatro de la Ciudad

Teatro 8 de Octubre

Teatro de Cancún

Teatro Álamos

Centro Cultural Xbalamqué

Parque de las Palapas

Malecón Tajamar

Parque de la Paz en el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso

El director del Instituto de la Cultura y las Artes de Benito Juárez, Carlos López Jiménez, informó que el evento iniciará el próximo 6 de noviembre con un gran desfile llamado “Sacbé, mientras que la subdirectora general de Bellas Artes, Haydeé Boetto Bárcena, también indicó que se reunirán gestores, productores, investigadores y público para reflexionar sobre lo que pasa con el teatro mexicano.

nro/bmc