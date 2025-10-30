Suspenden vuelos en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York por “emergencia aérea”

Más Información
La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó este jueves la suspensión de vuelos en el aeropuerto John F. Kennedy tras recibir un aviso de “emergencia aérea”.
“El vuelo 3546 de Frontier Airlines aterrizó sin incidentes en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York alrededor de las 12:45 p. m. hora local del jueves 30 de octubre, después de que la tripulación informara de un problema en el motor”, afirmó la FAA en un comunicado.
“El Airbus A320 despegó del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de Puerto Rico”. La naturaleza del problema no estaba clara, pero se produjo en momentos en que el mal tiempo está afectando a los vuelos. La FAA ha declarado que investigará el incidente.
Todos los vuelos entrantes quedaron retenidos en su origen hasta las 13:45, hora local.
Las nubes bajas han provocado retrasos de aproximadamente tres horas y media en los vuelos entrantes al John F. Kennedy; los vuelos salientes también sufrieron retrasos de aproximadamente una hora debido a las condiciones meteorológicas, informó NBC News.
