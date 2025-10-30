Más Información

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Vecinos veían operar con mayor control La Casa de las Mercedes, previo al operativo donde rescataron a más de 30 niños

Vecinos veían operar con mayor control La Casa de las Mercedes, previo al operativo donde rescataron a más de 30 niños

EU sanciona a red criminal Bhardwaj, con sede en Cancún; la liga al Cártel de Sinaloa

EU sanciona a red criminal Bhardwaj, con sede en Cancún; la liga al Cártel de Sinaloa

Suspenden vuelos en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York por “emergencia aérea”

Suspenden vuelos en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York por “emergencia aérea”

Simón Levy insiste en que está libre en EU y muestra su pasaporte en vivo; lo delata piano rojo en restaurante de hotel en Lisboa

Simón Levy insiste en que está libre en EU y muestra su pasaporte en vivo; lo delata piano rojo en restaurante de hotel en Lisboa

“No se han levantado todos los bloqueos”, dicen productores de maíz; 950 pesos no son acuerdo, sino una imposición, acusan

“No se han levantado todos los bloqueos”, dicen productores de maíz; 950 pesos no son acuerdo, sino una imposición, acusan

Elizabeth García Vilchis reaparce en mañanera; sorprende a Sheinbaum

Elizabeth García Vilchis reaparce en mañanera; sorprende a Sheinbaum

Sube a 82 el número de muertos por inundaciones; 17 personas siguen desaparecidas

Sube a 82 el número de muertos por inundaciones; 17 personas siguen desaparecidas

Sheinbaum asegura que Simón Levy fue detenido en Portugal; "no es un asunto político", dice y muestra documento de detención

Sheinbaum asegura que Simón Levy fue detenido en Portugal; "no es un asunto político", dice y muestra documento de detención

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

Interceptan embarcación con 28 menores de edad en altamar; los trasladan a Topolobampo, Sinaloa

Interceptan embarcación con 28 menores de edad en altamar; los trasladan a Topolobampo, Sinaloa

¡Prepárate! Habrá hoy rodadas del terror de bicis y motos en la CDMX por Día de Muertos

¡Prepárate! Habrá hoy rodadas del terror de bicis y motos en la CDMX por Día de Muertos

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó este jueves la suspensión de vuelos en el tras recibir un aviso de “emergencia aérea”.

“El vuelo 3546 de Frontier Airlines aterrizó sin incidentes en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York alrededor de las 12:45 p. m. hora local del jueves 30 de octubre, después de que la tripulación informara de un problema en el motor”, afirmó la FAA en un comunicado.

“El Airbus A320 despegó del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de Puerto Rico”. La naturaleza del problema no estaba clara, pero se produjo en momentos en que el mal tiempo está afectando a los vuelos. La FAA ha declarado que investigará el incidente.

Todos los vuelos entrantes quedaron retenidos en su origen hasta las 13:45, hora local.

Lee también

Las nubes bajas han provocado retrasos de aproximadamente tres horas y media en los vuelos entrantes al John F. Kennedy; los vuelos salientes también sufrieron retrasos de aproximadamente una hora debido a las condiciones meteorológicas, informó NBC News.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana de turista B1/B2. Foto: iStock/ FTiare

¿Cómo tramitar visa de turista B1/B2 si viajas desde México este fin de año?

¿NASA oculta información del 3I/ATLAS? Científico de Harvard acusa a la agencia estadounidense de esconder pruebas. Foto: iStock-RomoloTavani

¿NASA oculta información del 3I/ATLAS? Científico de Harvard acusa a la agencia estadounidense de esconder pruebas

¿Multa por no tramitar la nueva CURP biométrica Esto se sabe sobre si hay fecha límite en 2025. Foto: iStock / ismagilov / RENAPO / Canva

¿Multa por no tramitar la nueva CURP biométrica? Esto se sabe sobre si hay fecha límite en 2025

iStock/ evgenyatamanenko/ Ciudadanía de Estados Unidos

Cómo obtener la ciudadanía de Estados Unidos en 5 años siendo mexicano: Esto te ayudará

Día de Muertos. iStock/ agcuesta

Día de Muertos: Significado del pan de muerto, cempasúchil y los niveles de la ofrenda