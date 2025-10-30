París. Cinco personas más fueron arrestadas por el robo de las joyas de la Corona en el Museo del Louvre, incluyendo a un sospechoso vinculado por ADN, anunció la fiscal de París el jueves, ampliando la redada en la capital y sus suburbios.

Las autoridades señalaron que tres de los cuatro presuntos miembros del equipo "comando", como los medios franceses han apodado a los ladrones, están ahora bajo custodia.

Las operaciones nocturnas en París y la cercana Seine-Saint-Denis elevan el total de arrestados a siete. La fiscal Laure Beccuau explicó a RTL que uno de los detenidos es sospechoso de pertenecer al audaz cuarteto que irrumpió en la Galería de Apolo a plena luz del día el 19 de octubre; otros detenidos “pueden ser capaces de informarnos sobre cómo se desarrollaron los hechos”.

Beccuau calificó la respuesta como una "movilización excepcional": alrededor de 100 investigadores, siete días a la semana, con aproximadamente 150 muestras forenses analizadas y 189 artículos sellados como evidencia.

Aun así, dijo que los arrestos más recientes no han llevado a recuperar el botín, valorado en alrededor de 102 millones de dólares, que incluye un collar de diamantes y esmeraldas que Napoleón regaló a la emperatriz María Luisa como regalo de bodas, joyas vinculadas a las reinas del siglo XIX María Amalia y Hortensia, y la tiara de perlas y diamantes de la emperatriz Eugenia.

Sólo una reliquia ha aparecido hasta ahora: la corona de Eugenia, dañada pero recuperable, que se les cayó en la huida.

Beccuau repitió su exhorto: "Estas joyas son ahora, por supuesto, invendibles... Todavía hay tiempo para devolverlas".

Los expertos advierten que el oro podría fundirse y las piedras recortarse para borrar su pasado.

Imagen panorámica de las largas filas para entrar al Museo de Louvre días después del audaz robo de joyas de la corona francesa, que los expertos han catalogado como de un valor incalculable, en París, Francia, el 22 de octubre de 2025. Foto: AP

Un crimen de cuatro minutos

Detalles clave de la planificación han salido a la luz. Nueve días antes del asalto, los ladrones robaron una plataforma elevadora montada en camión —del tipo que usan las empresas de mudanzas para acceder a los pisos superiores— tras responder a un anuncio falso de mudanzas en el sitio de clasificados francés Leboncoin, declaró Beccuau el miércoles.

El día del robo, el mismo vehículo permaneció inactivo bajo la fachada del Louvre junto al río.

A las 9:30 de la mañana se elevó hasta la ventana de la Galería de Apolo; a las 9:34 el vidrio cedió; para las 9:38 el equipo ya se había ido, un golpe de cuatro minutos. Sólo la llegada "casi simultánea" de la policía y la seguridad del museo impidió que los ladrones incendiaran el elevador y preservó rastros cruciales, dijo la fiscal.

Las imágenes de seguridad muestran al menos a cuatro hombres forzando una ventana, cortando dos vitrinas con herramientas eléctricas y huyendo en dos motonetas hacia el este de París. Los investigadores subrayan que no hay señales de ayuda interna por ahora, aunque no descartan una red más amplia más allá de los cuatro captados por las cámaras.

Esta imagen muestra la corona de la emperatriz francesa Eugenia de Montijo, expuesta en la Galería Apollon el 14 de enero de 2020 en el Museo del Louvre de París, tras su reapertura tras diez meses de reformas. (20/10/25) Foto: AFP

Ajuste de cuentas en materia de seguridad

La policía francesa ha reconocido importantes lagunas en el sistema de seguridad del Louvre, convirtiendo un audaz robo —realizado al tiempo que los visitantes recorrían sus pasillos— en un debate nacional sobre cómo Francia protege sus tesoros.

El jefe de policía de París, Patrice Faure, dijo a los senadores que la primera alerta a la policía no provino de los sistemas de seguridad del Louvre, sino de un ciclista afuera del museo que llamó a la línea de emergencia tras ver a hombres con casco y un elevador. Faure reconoció que las cámaras envejecidas, parcialmente analógicas, y la lentitud en las reparaciones dejaron brechas; 93 millones de dólares en trabajos de cableado no terminarán antes de 2029-30, y la autorización de las cámaras del Louvre incluso caducó en julio. Los agentes llegaron rápido, añadió, pero el retraso ocurrió antes en la cadena.

Hablando con The Associated Press, el exladrón de bancos David Desclos caracterizó el robo como de manual y dijo que él mismo ya había advertido al Louvre sobre vulnerabilidades evidentes en el diseño de la Galería de Apolo. El Louvre no ha respondido a la afirmación.

La policía parisina custodia el Louvre luego del asalto. (21/10/25) Foto: AFP

Quiénes ya han sido acusados

Dos sospechosos anteriores, hombres de 34 y 39 años de Aubervilliers, al norte de París, fueron acusados el miércoles de robo por una banda organizada y conspiración criminal tras casi 96 horas bajo custodia. Beccuau indicó que ambos dieron declaraciones "minimalistas" y "admitieron parcialmente" su participación.

Uno fue detenido en el aeropuerto Charles de Gaulle con un boleto de ida a Argelia; su ADN coincidió con el obtenido en una de las motonetas usadas durante la fuga.

De acuerdo con las leyes francesas, la información sobre las investigaciones debe ser secreta a fin de evitar comprometer la labor de la policía y garantizar el derecho a la privacidad de las víctimas. Sólo la fiscalía puede hablar públicamente sobre los avances, y quienes incumplan la normativa pueden ser procesados. La policía y los investigadores no deben divulgar información sobre detenciones o sospechosos sin la aprobación del fiscal, aunque en casos de alto perfil, responsables de sindicatos policiales han filtrado algunos detalles.

El audaz robo al museo más visitado del mundo sorprendió al mundo del patrimonio. Cuatro hombres, un camión con elevador y un cronómetro convirtieron el resplandor de oro y luz de la Galería de Apolo en una escena del crimen, y una prueba de cómo Francia protege lo que más aprecia.

