París.— Más de 100 investigadores trabajan a contrarreloj para reconstruir cómo unos ladrones llevaron a cabo el audaz robo en el Museo del Louvre en París, con el objetivo de recuperar las gemas robadas y llevar a los responsables ante la justicia.

El robo de joyas centenarias del museo más visitado del mundo, consideradas de alto valor cultural y monetario, ha captado la atención mundial por su audacia y detalles dignos de una trama cinematográfica. Sin embargo, hasta ahora se ha revelado poco sobre cómo avanza la investigación, los sospechosos, al igual que las joyas, han permanecido fuera de la vista y el expediente del caso está en el misterio.

En ese marco, 57 conservadores y responsables de grandes museos de todo el mundo, como los directores de la galería Tate, del Prado o del MoMA, manifiestan su solidaridad con el Louvre por el robo sufrido el 19 de octubre y recordaron que esta clase de instituciones “no son ni bastiones ni cajas fuertes”.

En un artículo publicado este lunes por el periódico Le Monde, señalan: “Su razón de ser reside en su apertura y accesibilidad”, dicen.

“Lo que ocurrió en el Louvre es uno de los mayores temores de los profesionales de los museos. Algunos de nosotros ya lo hemos vivido. Estos riesgos pesan sobre cada una de nuestras instituciones. Pesan sobre cada obra desde el momento en que se expone”, afirman en el mensaje que también suscriben los directores de la Galería Borghese (Roma), el British Museum (Londres), el Museo Nacional de Antropología (Mexico) y Centro Pompidou de París.

“Con este robo no solo se ataca al Louvre, sino a los propios museos en su misión más fundamental: compartir con el mayor número posible de personas el patrimonio común de nuestra humanidad. Seguiremos llevando a cabo esta misión juntos, con entusiasmo y determinación, junto al Museo del Louvre”, recalcan los firmantes.

El mensaje se publica un día después de que las autoridades notificaron el arresto de dos hombres sospechosos de ser parte del comando de cuatro personas que asaltó el museo y se llevó joyas de la corona valoradas económicamente en 88 millones de euros.