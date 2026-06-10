Mundo | 10-06-26 | 14:29 | Actualizada | 10-06-26 | 14:29 |

La (CorteIDH) ordenó el cierre de El Helicoide, un edificio gubernamental señalado de ser un centro de tortura en , al emitir un fallo por el caso de la detención en ese lugar de un estudiante y condenar por ello al Estado venezolano.

"La Corte estima pertinente ordenar al Estado que disponga, en un plazo de 18 meses a partir de la notificación de la presente sentencia, el cierre del centro de detención ''", indicó la CorteIDH.

La Corte argumentó que constató que varias instituciones y organismos internacionales que monitorean la situación de los derechos humanos en Venezuela han determinado que las personas privadas de libertad en “El Helicoide” han sido sujetas a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]