La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó el cierre de El Helicoide, un edificio gubernamental señalado de ser un centro de tortura en Venezuela, al emitir un fallo por el caso de la detención en ese lugar de un estudiante y condenar por ello al Estado venezolano.

"La Corte estima pertinente ordenar al Estado que disponga, en un plazo de 18 meses a partir de la notificación de la presente sentencia, el cierre del centro de detención 'El Helicoide'", indicó la CorteIDH.

La Corte argumentó que constató que varias instituciones y organismos internacionales que monitorean la situación de los derechos humanos en Venezuela han determinado que las personas privadas de libertad en “El Helicoide” han sido sujetas a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

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