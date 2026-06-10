En vísperas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Netflix Latinoamérica se ha unido a la fiebre mundialista que recorre el mundo entero, compartiendo imágenes de unas jerseys ficticias inspiradas en las series y películas más aclamadas de la plataforma de streaming.

Esta será la vigésima tercera edición del torneo, considerado la máxima fiesta del fútbol y arrancará oficialmente en el Estadio Banorte —antes Estadio Azteca y temporalmente nombrado Estadio Ciudad de México— este jueves 11 de junio a las 11:30 de la mañana, justo una hora y media antes de que comience el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

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La inauguración del Mundial de Futbol 2026 se realizará en el Estadio Banorte, llamado temporalmente Estadio Ciudad de México. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

Netflix se une a la fiebre mundialista con jerseys inspiradas en One Piece, Stranger Things, Las Guerreras K-Pop, entre otros

La división regional de la plataforma de streaming, Netflix Latinoamérica, se unió al furor mundialista con una serie de imágenes de jerseys futboleras inspiradas en los universos de algunas de sus series y películas más exitosas como Stranger Things, Once Piece, Merlina, Las Guerreras K-Pop, El juego del calamar, La casa de papel, Dark o Bridgerton.

A través de sus canales oficiales en redes sociales, la empresa compartió 10 camisetas de fútbol diferentes que tienen un diseño alusivo a los elementos más destacados de las series y largometrajes que representan.

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Foto: Netflix LATAM

Cada jersey tiene logos, números y colores que encajan a la perfección con la estética de los personajes y los escenarios de su mundo, haciendo también alusión a referencias icónicas de cada producción.

La compañía de entretenimiento compartió el compendio de camisetas con la frase "En un universo paralelo, estos jerseys sí llegarían a una cancha de futbol". En las playeras se ven detalles como el 11, alusivo a "Stranger Things" o el 456, referencia directa al protagonista de "El juego del calamar".

Foto: Netflix LATAM

Por medio de los comentarios, las y los usuarios que son fanáticos tanto del fútbol como de estas producciones, expresaron cuál fue su favorita, así como su deseo de que Netflix haga realidad este lanzamiento:

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" ¿CUÁNTO LA DE ONE PIECE?! ".

". " Sácalas a la Venta se van así de rápido ".

". " One Piece obvio, aunque el de Bridgerton está re bonito también ".

". " Las Guerreras K pop y Merlina ".

". " La de Stranger Things está tremenda ".

". "Ufff la de Cobra Kai".

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