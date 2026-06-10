Teherán.- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó que las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump de atacar las infraestructuras iraníes son “un signo de desesperación” y no una demostración de poder.

“Las infraestructuras críticas son el sustento de la población de una nación. Amenazar con atacarlas —desde las redes de transporte hasta los sectores de la electricidad y el agua— no es una demostración de poder, sino un signo de desesperación ante la determinación de una nación”, dijo en X Pezeshkian.

El presidente iraní aseguró que su país “se mantendrá firme ante cualquier presión o amenazas gracias a los conocimientos y la experiencia de sus especialistas, así como a la unidad y la solidaridad nacional”.

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EU atacará "con dureza" a Irán, dice Trump

Trump aseguró que su país atacará hoy nuevamente "con dureza" a Irán después de los bombardeos que efectuó en la víspera en represalia por el derribo de un helicóptero y de que Teherán asegurara que revisará la continuación de las negociaciones.

El presidente estadounidense insinuó en una entrevista con la Fox que podría atacar infraestructuras iraníes.

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Trump afirmó que "estaban cerca" de sellar el acuerdo y reprochó que Irán atacara el helicóptero, lo que ha desencadenado nuevos enfrentamientos en la peor escalada desde que se firmó el alto el fuego, el pasado 8 de abril.

Por su parte, Irán respondió atacando objetivos militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin, y aseguró que revisará la continuación de las negociaciones con Estados Unidos tras estos últimos bombardeos.

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