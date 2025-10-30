Más Información

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Vecinos veían operar con mayor control La Casa de las Mercedes, previo al operativo donde rescataron a más de 30 niños

Andrés perderá su título de príncipe, anuncia el Palacio de Buckingham; es relacionado con Jeffrey Epstein

¿Qué hacer si tu próximo vuelo a Estados Unidos se canceló?

Simón Levy insiste en que está libre en EU y muestra su pasaporte en vivo; lo delata piano rojo en restaurante de hotel en Lisboa

“No se han levantado todos los bloqueos”, dicen productores de maíz; 950 pesos no son acuerdo, sino una imposición, acusan

Elizabeth García Vilchis reaparce en mañanera; sorprende a Sheinbaum

Sube a 82 el número de muertos por inundaciones; 17 personas siguen desaparecidas

Sheinbaum asegura que Simón Levy fue detenido en Portugal; "no es un asunto político", dice y muestra documento de detención

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

Interceptan embarcación con 28 menores de edad en altamar; los trasladan a Topolobampo, Sinaloa

¡Prepárate! Habrá hoy rodadas del terror de bicis y motos en la CDMX por Día de Muertos

El , de categoría 2, avanza este jueves hacia Bermudas, donde se espera que provoque condiciones de huracán durante la noche, tras dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales en Haití, Jamaica y , informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Un niño observa un campamento inundado para personas desplazadas, tras el paso del huracán Melissa en Puerto Príncipe, el 29 de octubre de 2025. Foto: AFP
Residentes caminan por una calle destruida en Black River, Jamaica, el jueves 30 de octubre de 2025, tras el paso del huracán Melissa. Foto: AP
Melissa seguirá afectando a Haití, Cuba, las Bahamas y las islas Turcas y Caicos con oleaje peligroso y fuertes corrientes marinas que se extenderán hacia Bermudas a lo largo del día.

Vista de los daños causados por el huracán Melissa en su paso por Black River, Jamaica, el jueves 30 de octubre de 2025. Foto: AP
Varios vehículos sumergidos se observan arrastrados por el lodo tras el paso del huracán Melissa en Petit-Goave, a 68 km al suroeste de Puerto Príncipe, el 30 de octubre de 2025. Foto: AFP
El ciclón mantiene vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora (105 millas), con rachas más fuertes, y los meteorólogos no prevén cambios significativos en su intensidad durante el día, aunque podría comenzar a debilitarse el viernes.

Vista de los daños causados por el huracán Melissa en su paso por Black River, Jamaica, el jueves 30 de octubre de 2025. Foto: AP
Con información de EFE

