El huracán Melissa, de categoría 2, avanza este jueves hacia Bermudas, donde se espera que provoque condiciones de huracán durante la noche, tras dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales en Haití, Jamaica y Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Un niño observa un campamento inundado para personas desplazadas, tras el paso del huracán Melissa en Puerto Príncipe, el 29 de octubre de 2025. Foto: AFP

Lee también La OPS dona a Cuba 2.6 toneladas de ayuda médica para paliar efectos del huracán "Melissa"

Residentes caminan por una calle destruida en Black River, Jamaica, el jueves 30 de octubre de 2025, tras el paso del huracán Melissa. Foto: AP

Melissa seguirá afectando a Haití, Cuba, las Bahamas y las islas Turcas y Caicos con oleaje peligroso y fuertes corrientes marinas que se extenderán hacia Bermudas a lo largo del día.

Vista de los daños causados por el huracán Melissa en su paso por Black River, Jamaica, el jueves 30 de octubre de 2025. Foto: AP

Lee también "Melissa" es el huracán más potente que toca tierra en 90 años

Varios vehículos sumergidos se observan arrastrados por el lodo tras el paso del huracán Melissa en Petit-Goave, a 68 km al suroeste de Puerto Príncipe, el 30 de octubre de 2025. Foto: AFP

El ciclón mantiene vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora (105 millas), con rachas más fuertes, y los meteorólogos no prevén cambios significativos en su intensidad durante el día, aunque podría comenzar a debilitarse el viernes.

Vista de los daños causados por el huracán Melissa en su paso por Black River, Jamaica, el jueves 30 de octubre de 2025. Foto: AP

Lee también FOTOS: La destrucción del poderoso huracán Melissa en su paso por Jamaica y Cuba

Con información de EFE

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot