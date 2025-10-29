El huracán Melissa provocó este miércoles "daños cuantiosos" e inundaciones en Cuba, según el gobierno, tras asolar Jamaica como el meteoro más potente en tocar tierra en 90 años.

Melissa deja destrucción en Cuba

Personas caminan por una calle afectada en Santiago de Cuba, tras el paso del huracán Melissa, en Cuba, el miércoles 28 de octubre de 2025. Foto: EFE

Hombres rescatan pertenencias de entre los escombros de su casa tras el derrumbe provocado por el paso del huracán Melissa por Santiago de Cuba, Cuba, el 29 de octubre de 2025. Foto: AFP

Imagen de una calle afectada por el paso del huracán Melissa, en Santiago de Cuba (Cuba), el 29 de octubre de 2025. El meteoro se aleja de la isla convertido en un huracán de categoría 2, con vientos máximos sostenidos de hasta 160 kilómetros por hora, y comienza a dirigirse hacia las Bahamas. Foto: EFE

Un hombre camina por una calle afectada en Santiago de Cuba, tras el paso del huracán Melissa, en Cuba, el miércoles 28 de octubre de 2025. Foto: EFE

Melissa devasta Jamaica

Personas caminan por Santa Cruz, Jamaica, el miércoles 29 de octubre de 2025, después del paso del poderoso huracán Melissa de categoría 5. Foto: AP

Viviendas inundadas se observan en el barrio de Howard Acres, en St. Elizabeth, tras el paso del huracán Melissa en Jamaica, el 29 de octubre de 2025. Foto: AFP

Residentes caminan por Santa Cruz, Jamaica, en donde el huracán Melisa dejó postes y árboles caídos, el miércoles 29 de octubre de 2025. Foto: AP

