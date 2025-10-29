Más Información

ASPA pide al gobierno federal respetar el convenio bilateral aéreo con EU y "defender intereses de la aviación mexicana"

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Fiscalía confirma detención del exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Agricultores comienzan a levantar bloqueos tras acuerdo con el gobierno federal

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

Productores de maíz aceptan apoyo de 950 pesos tras mesas de diálogo en Segob; evaluarán quitar bloqueos carreteros

Monreal reúne a diputadas tras presunto desencuentro por lugar junto a Harfuch; vicecoordinadora de Morena se pronuncia

Destituyan a Taibo II "o será señalado donde se pare": mujeres en mitin poético

FGR va por extradición de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Trabajadores de la UNAM van a prisión por homicidio calificado; aficionado de Cruz Azul murió por asfixia por estrangulamiento

Transportistas suspenden megabloqueo en Ciudad de México; se reunirán con autoridades capitalinas el viernes

El provocó este miércoles "daños cuantiosos" e inundaciones en , según el gobierno, tras asolar como el meteoro más potente en tocar tierra en 90 años.

Melissa deja destrucción en Cuba

Personas caminan por una calle afectada en Santiago de Cuba, tras el paso del huracán Melissa, en Cuba, el miércoles 28 de octubre de 2025. Foto: EFE
Hombres rescatan pertenencias de entre los escombros de su casa tras el derrumbe provocado por el paso del huracán Melissa por Santiago de Cuba, Cuba, el 29 de octubre de 2025. Foto: AFP
Imagen de una calle afectada por el paso del huracán Melissa, en Santiago de Cuba (Cuba), el 29 de octubre de 2025. El meteoro se aleja de la isla convertido en un huracán de categoría 2, con vientos máximos sostenidos de hasta 160 kilómetros por hora, y comienza a dirigirse hacia las Bahamas. Foto: EFE
Imagen de una calle afectada por el paso del huracán Melissa, en Santiago de Cuba (Cuba), el 29 de octubre de 2025. El meteoro se aleja de la isla convertido en un huracán de categoría 2, con vientos máximos sostenidos de hasta 160 kilómetros por hora, y comienza a dirigirse hacia las Bahamas. Foto: EFE

Un hombre camina por una calle afectada en Santiago de Cuba, tras el paso del huracán Melissa, en Cuba, el miércoles 28 de octubre de 2025. Foto: EFE
Melissa devasta Jamaica

Personas caminan por Santa Cruz, Jamaica, el miércoles 29 de octubre de 2025, después del paso del poderoso huracán Melissa de categoría 5. Foto: AP
Viviendas inundadas se observan en el barrio de Howard Acres, en St. Elizabeth, tras el paso del huracán Melissa en Jamaica, el 29 de octubre de 2025. Foto: AFP
Residentes caminan por Santa Cruz, Jamaica, en donde el huracán Melisa dejó postes y árboles caídos, el miércoles 29 de octubre de 2025. Foto: AP
