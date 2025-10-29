Más Información

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Productores de maíz aceptan apoyo de 950 pesos tras mesas de diálogo en Segob; evaluarán quitar bloqueos carreteros

Productores de maíz aceptan apoyo de 950 pesos tras mesas de diálogo en Segob; evaluarán quitar bloqueos carreteros

Transportistas suspenden megabloqueo en Ciudad de México; se reunirán con autoridades capitalinas el viernes

Transportistas suspenden megabloqueo en Ciudad de México; se reunirán con autoridades capitalinas el viernes

La mañanera de Sheinbaum, 29 de octubre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 29 de octubre, minuto a minuto

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

Sufren bloqueo de carreteras en Guanajuato; pasan noche fría, entre estrés y solidaridad

Sufren bloqueo de carreteras en Guanajuato; pasan noche fría, entre estrés y solidaridad

Monreal reúne a diputadas tras presunto desencuentro por lugar junto a Harfuch; vicecoordinadora de Morena se pronuncia

Monreal reúne a diputadas tras presunto desencuentro por lugar junto a Harfuch; vicecoordinadora de Morena se pronuncia

Destituyan a Taibo “o será señalado donde se pare”: mujeres en mitin

Destituyan a Taibo “o será señalado donde se pare”: mujeres en mitin

FGR va por extradición de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

FGR va por extradición de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Trabajadores de la UNAM van a prisión por homicidio calificado; aficionado de Cruz Azul murió por asfixia por estrangulamiento

Trabajadores de la UNAM van a prisión por homicidio calificado; aficionado de Cruz Azul murió por asfixia por estrangulamiento

Bloqueos carreteros afectan a miles en la región del Bajío

Bloqueos carreteros afectan a miles en la región del Bajío

Miami. anunció el despliegue de varios equipos especializados en la respuesta y asistencia ante desastres, así como en el rescate urbano, para ayudar a los países del Caribe que se han visto afectados por el", que provocó graves daños en y tocó tierra esta madrugada en Cuba.

"En respuesta a los daños catastróficos causados ​​por el 'huracán Melissa' en muchos países del Caribe, el está desplegando un Equipo Regional de Respuesta y Asistencia ante Desastres (DART) y activó equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) con sede en los Estados Unidos para reforzar los esfuerzos de respuesta", informó el gobierno estadounidense en la red social X.

El Departamento de Estado agregó que estos equipos ya están trabajando con las naciones y comunidades afectadas para determinar la ayuda necesaria.

Lee también

Personas caminan por Santa Cruz, Jamaica, el miércoles 29 de octubre de 2025, después del paso del huracán Melissa. Foto: AP
Personas caminan por Santa Cruz, Jamaica, el miércoles 29 de octubre de 2025, después del paso del huracán Melissa. Foto: AP

También señaló que están en contacto con "socios interagenciales, internacionales y militares estadounidenses para coordinar los esfuerzos de respuesta a la ".

Melissa tocó tierra alrededor del mediodía del martes en Jamaica como un en la escala , la más alta posible, y con vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora.

A su paso por la isla, provocó inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra y graves daños en las infraestructuras. Más de 530 mil personas, alrededor del 77% de sus clientes, perdieron el servicio eléctrico en el país.

Lee también

Un residente se sienta en parte del techo de su casa, dañada por el huracán Melissa, en Santiago de Cuba, el 29 de octubre de 2025. Foto: AFP
Un residente se sienta en parte del techo de su casa, dañada por el huracán Melissa, en Santiago de Cuba, el 29 de octubre de 2025. Foto: AFP

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró al país como "zona catastrófica".

Melissa llegó esta madrugada a como un huracán de categoría 3 y provocó inundaciones, crecidas de ríos y corrimientos de tierras en el oriente de la isla.

El (NHC, en inglés) de Estados Unidos prevé que el huracán alcance el sureste o el centro de Bahamas a lo largo de este miércoles, provocando intensas precipitaciones y fuertes vientos.

Lee también

Un hombre camina por una calle inundada tras el paso de la tormenta tropical Melissa, que se convirtió en huracán, en el barrio Las Cucarachas de Santo Domingo, República Dominicana, el 28 de octubre de 2025. Foto: AFP
Un hombre camina por una calle inundada tras el paso de la tormenta tropical Melissa, que se convirtió en huracán, en el barrio Las Cucarachas de Santo Domingo, República Dominicana, el 28 de octubre de 2025. Foto: AFP

El huracán también provocó daños valorados en más de 23 millones de dólares en , además de un muerto en esa isla, antes de golpear Jamaica.

Una casa con el techo dañado se observa tras el paso del huracán Melissa en Manchester, Jamaica, el 28 de octubre de 2025. Foto: AFP
Una casa con el techo dañado se observa tras el paso del huracán Melissa en Manchester, Jamaica, el 28 de octubre de 2025. Foto: AFP
¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! Pensión Mujeres Bienestar: conoce la fecha del primer pago para nuevas beneficiarias. Foto: Banco del Bienestar / iStock / Marvin Samuel Tolentino Pineda

¡Confirmado! Pensión Mujeres Bienestar: conoce la fecha del primer pago para nuevas beneficiarias

Acta de nacimiento certificada 2025: cambia el trámite y ahora necesitarás tu Llave MX para descargarla. Foto: iStock / Inside Creative House / Gobierno de México

Acta de nacimiento certificada 2025: cambia el trámite y ahora necesitarás tu Llave MX. Tutorial para descargarla

Visa americana. iStock

Estados Unidos explica por qué puede cancelar tu visa “en cualquier momento” y sin previo aviso

3I/ATLAS. ¿Qué pasará el 29 de octubre con el objeto interestelar? ¿Por qué es una fecha clave? Foto: CANVA

3I/ATLAS. ¿Qué pasará el 29 de octubre con el objeto interestelar? ¿Por qué es una fecha clave?

Día de Muertos: Día de las Ánimas Olvidadas iStock/Cavan Images

Día de Muertos: ¿Cuándo se pone la ofrenda para el Día de las Ánimas Olvidadas y qué lleva?