Miami. Estados Unidos anunció el despliegue de varios equipos especializados en la respuesta y asistencia ante desastres, así como en el rescate urbano, para ayudar a los países del Caribe que se han visto afectados por el huracán "Melissa", que provocó graves daños en Jamaica y tocó tierra esta madrugada en Cuba.

"En respuesta a los daños catastróficos causados ​​por el 'huracán Melissa' en muchos países del Caribe, el Departamento de Estado está desplegando un Equipo Regional de Respuesta y Asistencia ante Desastres (DART) y activó equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) con sede en los Estados Unidos para reforzar los esfuerzos de respuesta", informó el gobierno estadounidense en la red social X.

El Departamento de Estado agregó que estos equipos ya están trabajando con las naciones y comunidades afectadas para determinar la ayuda necesaria.

Personas caminan por Santa Cruz, Jamaica, el miércoles 29 de octubre de 2025, después del paso del huracán Melissa. Foto: AP

También señaló que están en contacto con "socios interagenciales, internacionales y militares estadounidenses para coordinar los esfuerzos de respuesta a la emergencia".

Melissa tocó tierra alrededor del mediodía del martes en Jamaica como un huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, la más alta posible, y con vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora.

A su paso por la isla, provocó inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra y graves daños en las infraestructuras. Más de 530 mil personas, alrededor del 77% de sus clientes, perdieron el servicio eléctrico en el país.

Un residente se sienta en parte del techo de su casa, dañada por el huracán Melissa, en Santiago de Cuba, el 29 de octubre de 2025. Foto: AFP

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró al país como "zona catastrófica".

Melissa llegó esta madrugada a Cuba como un huracán de categoría 3 y provocó inundaciones, crecidas de ríos y corrimientos de tierras en el oriente de la isla.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos prevé que el huracán alcance el sureste o el centro de Bahamas a lo largo de este miércoles, provocando intensas precipitaciones y fuertes vientos.

Un hombre camina por una calle inundada tras el paso de la tormenta tropical Melissa, que se convirtió en huracán, en el barrio Las Cucarachas de Santo Domingo, República Dominicana, el 28 de octubre de 2025. Foto: AFP

El huracán también provocó daños valorados en más de 23 millones de dólares en República Dominicana, además de un muerto en esa isla, antes de golpear Jamaica.

Una casa con el techo dañado se observa tras el paso del huracán Melissa en Manchester, Jamaica, el 28 de octubre de 2025. Foto: AFP

