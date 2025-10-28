Más Información

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la comparecencia de , titular de la Secretaría de Bienestar, programada para este miércoles 29 de octubre con motivo del análisis del Primer Informe de gobierno de la presidenta , fue pospuesta hasta nuevo aviso.

La legisladora explicó que en atención a la responsabilidad que se le ha conferido por los que han afectado a nuestro país, la funcionaria federal solicitó a la Mesa Directiva soberanía posponer la fecha de este ejercicio.

En consecuencia, dijo Laura Itzel Castillo, “hago de su conocimiento que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, informará oportunamente de la fecha y hora en que esta (comparecencia) se podrá llevar a cabo”.

