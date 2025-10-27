Elodia Reyes Azuara, mejor conocida como Doña Elodia, la mujer captada abrazando a su esposo en medio de la inundación en Poza Rica, ha muerto.

La imagen de la frágil mujer, estrechada a su esposo Hilario, rodeada de agua del río Cazones tratando de sobrevivir, se convirtió en la imagen de la esperanza de miles de afectados en el norte de Veracruz.

Vecinos y amigos de la familia, han confirmado en redes sociales su muerte, algunos dicen que su corazón no aguantó más.

Cuando las aguas del afluente crecieron como espuma aquella madrugada del 10 de octubre dentro de las partes bajas y medias de la ciudad petrolera, estuvo a punto de morir ahogada, pero su esposo Hilario la salvó.

La fuerza de la corriente se había llevado a Doña Elodia y su cuerpo se hundía, hasta que Hilario se arrojó al agua y la sacó del fondo de ese amasijo de agua, lodo, palizadas y muerte.

Ambos, en el techo de una vivienda, sentados sobre el compresor de un aire acondicionado, se abrazaron, acechados por la destrucción, el miedo y la muerte.

El fin de semana fue llevada a un hospital debido a una alta fiebre, mismo en el que murió.

Será velada en la propia Poza Rica, pero sus restos descansarán en Naranjos, un municipio cercano de donde era originaria.

Y hoy, los miles de habitantes de esta zona, quienes aún no logran salir de la desgracia y del estupor, despiden a Elodia Reyes Azuara, un símbolo de esperanza.

