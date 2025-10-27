Más Información
Elementos de las fuerzas federales y estatales detuvieron a cuatro hombres en el poblado Dos Montes del municipio de Centro, a quienes les aseguraron armas, drogas, equipo táctico, bombas molotov y mantas con amenazas.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que lo anterior fue durante los recorridos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca y elementos del Grupo Especial “Tabscoob”, en coordinación con efectivos de la Secretaría de Marina (Semar).
Señaló que los delincuentes, fueron detectados circulando sobre la carretera Villahermosa – Macuspana y al mostrar una actitud sospechosa se les dio alcance para realizarles una inspección preventiva.
Durante la revisión, los uniformados encontraron al menos 200 envoltorios de plástico con marihuana, 50 dosis cristal, cuatro armas largas con cargadores y cartuchos útiles, tres mochilas de color negro, bombas molotov, equipo táctico y una manta.
Los detenidos fueron identificados como Fernando Isaías “N” alias “Fierro”; Jair Ramón “N” de 28 años, alias “Pana”; Pedro Alexander “N” de 20 años, alias “Alex” y José Alfredo “N” de 40 años, alias “sombra”.
Los sujetos, fueron puestos a disposición del ministerio público, para definir su situación jurídica de acuerdo a la ley y continuar con la carpeta de investigación correspondiente.
