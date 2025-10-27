Elementos de las fuerzas federales y estatales detuvieron a cuatro hombres en el poblado Dos Montes del municipio de Centro, a quienes les aseguraron armas, drogas, equipo táctico, bombas molotov y mantas con amenazas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que lo anterior fue durante los recorridos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca y elementos del Grupo Especial “Tabscoob”, en coordinación con efectivos de la Secretaría de Marina (Semar).

Señaló que los delincuentes, fueron detectados circulando sobre la carretera Villahermosa – Macuspana y al mostrar una actitud sospechosa se les dio alcance para realizarles una inspección preventiva.

Armas aseguradas en Tabasco (27/10/2025). Foto: Especial

Durante la revisión, los uniformados encontraron al menos 200 envoltorios de plástico con marihuana, 50 dosis cristal, cuatro armas largas con cargadores y cartuchos útiles, tres mochilas de color negro, bombas molotov, equipo táctico y una manta.

Los detenidos fueron identificados como Fernando Isaías “N” alias “Fierro”; Jair Ramón “N” de 28 años, alias “Pana”; Pedro Alexander “N” de 20 años, alias “Alex” y José Alfredo “N” de 40 años, alias “sombra”.

Los sujetos, fueron puestos a disposición del ministerio público, para definir su situación jurídica de acuerdo a la ley y continuar con la carpeta de investigación correspondiente.

aov