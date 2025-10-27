Más Información

Pachuca.— Se confirma la participación del director del, Hidalgo, Johnny René “N”, en el asesinato del presidente municipal de ese lugar, Miguel Bahena. El exfuncionario es señalado como el autor intelectual del crimen.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), encabezada por Francisco Fernández Hasbún, durante el fin de semana fueron presentados ante el juez de control Johnny René “N”, exfuncionario del DIF y presunto autor intelectual, así como César “N”, Rubén “N” y Hannia “N”.

En el caso del primero, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo cual la audiencia de vinculación a proceso se programó para el 30 de octubre.

De acuerdo con la indagatoria contenida en la causa penal 2080/2026, se acreditó su participación como autor intelectual en el crimen ocurrido el lunes pasado, en que el alcalde llegaba a su domicilio después de haber convivido en casa de su hermano.

Durante dicha reunión, Johnny René “N” se encontraba presente, mientras que dos sujetos a bordo de una motocicleta esperaban a la víctima afuera de su vivienda. Al verlo llegar, le dispararon en repetidas ocasiones.

En este contexto, Johnny René “N” fue detenido en el estado de Querétaro por elementos de la Policía Estatal, quienes le cerraron el paso al vehículo que conducía, en el que viajaba acompañado de Hannia “N”. Ambos fueron imputados por el delito de portación ilegal de arma de fuego, al encontrárseles una pistola sin los documentos que acreditaran su posesión legal.

Posteriormente, se informó que contaban con una orden de aprehensión en Hidalgo por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo.

Asimismo, se dio a conocer la detención de César Rubiel “N”, señalado como autor material, quien al enterarse de la captura de Johnny René “N” confesó que éste había orquestado el asesinato debido a conflictos con el hermano del alcalde.

afcl/LL

