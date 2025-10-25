Pachuca.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro dio a conocer la segunda detención del director del DIF municipal de Pisaflores, René “N”, esta vez en cumplimiento de un mandato judicial emitido por las autoridades del estado de Hidalgo, por el delito de delitos contra la salud.

El funcionario había sido aprehendido previamente por agentes de seguridad, quienes le marcaron el alto al vehículo en el que se trasladaba junto con una mujer y, al realizar la revisión, encontraron un arma de fuego sin la documentación correspondiente para su portación.

Ante ello, fue trasladado a la fiscalía, debido a que la portación ilegal de arma de fuego constituye un delito del fuero federal. Sin embargo, tanto René N como su acompañante continuaron su proceso en libertad.

Vuelven a detener al director del DIF de Pisaflores

En seguimiento a este caso, se tuvo conocimiento de la emisión de una orden de aprehensión por parte de las autoridades de Hidalgo, por lo que se procedió a su detención mediante un operativo conjunto entre policías municipales de Landa de Matamoros y Jalpan de Serra, así como de la Policía Estatal de Querétaro.

En esta ocasión, la detención se realizó por delitos contra la salud, motivo por el cual René N. fue entregado a las autoridades hidalguenses.

De igual forma, es investigado si tiene alguna relación con el asesinato del alcalde de Pisaflores, Miguel Bahena, ocurrido el lunes pasado, luego de que dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones.

El gobernador Julio Menchaca Salazar informó que ya fue localizada la motocicleta utilizada en el ataque, y que se indaga la presunta participación de René N. Más tarde, el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Francisco Fernández Hasbun, se comprometió a que el próximo lunes informará sobre los avances del caso, al señalar que “casi lo tienen resuelto”.

