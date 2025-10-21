Una camioneta con un cargamento de más de 608 kilos de marihuana, además de armamento y equipo táctico, fue asegurada este martes, por elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT Olmeca).

El operativo mediante el que se logró el aseguramiento de marihuana, tuvo lugar en la zona conurbada de Nacajuca, donde fuerzas federales y estatales dieron seguimiento a una camioneta de carga, la cual era tripulada por Elías “N” quien también fue detenido.

Al momento de su detención, le fueron aseguradas también un arma de fuego, así como un cargador, 7 cartuchos útiles y chalecos tácticos.

Droga asegurada tras cateo en Tasbaco (21/10/2025). Foto: Especial

En el interior de la unidad marca Nissan de la línea NP300, fueron encontrados 56 paquetes que contenían la hierba seca.

En su reporte más reciente, la FIRT Olmeca informó de la detención de 12 personas, cinco vehículos de distintos tipos; 163 dosis de marihuana y 55 de cristal, que se suman a los 608 kilogramos antes referidos.

También fueron aseguradas 3 armas de fuego, 3 cargadores y 72 cartuchos; así como equipamiento táctico, armas blancas, celulares y otros elementos que forman parte de investigaciones por diversos hechos ilícitos.

De acuerdo con las autoridades estatales, tan solo durante el fin de semana pasado, se contabilizaron 29 detenidos y el aseguramiento de otras 32 mil dosis de drogas en la entidad.

Camioneta con cargamento de más de 608 kilos de marihuana en Tabasco (21/10/2025). Foto: Especial

