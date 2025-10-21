Más Información

Sheinbaum anuncia dispersión de apoyo a damnificados por lluvias en 5 estados; entregarán 20 mil pesos

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Crimen organizado y extorsiones elevan hasta 20% costo de los alimentos en México: Consejo Nacional Agropecuario

Banamex apuesta a ser referente en innovación y excelencia: Chico Pardo

Tras más de 7 horas, bomberos controlan incendio de bodega de colchones en Ecatepec; operaba sin autorización

Sheinbaum se reúne con Masahiro Moro, CEO de Mazda; hablan sobre inversiones y el Plan México

Una camioneta con un cargamento de más de , además de armamento y equipo táctico, fue asegurada este martes, por elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT Olmeca).

El operativo mediante el que se logró el aseguramiento de marihuana, tuvo lugar en la zona conurbada de Nacajuca, donde fuerzas federales y estatales dieron seguimiento a una camioneta de carga, la cual era tripulada por Elías “N” quien también fue detenido.

Al momento de su detención, le fueron aseguradas también un , así como un cargador, 7 cartuchos útiles y chalecos tácticos.

Droga asegurada tras cateo en Tasbaco (21/10/2025). Foto: Especial
En el interior de la unidad marca Nissan de la línea NP300, fueron encontrados 56 paquetes que contenían la hierba seca.

En su reporte más reciente, la FIRT Olmeca informó de la detención de 12 personas, cinco vehículos de distintos tipos; 163 dosis de marihuana y 55 de cristal, que se suman a los 608 kilogramos antes referidos.

También fueron aseguradas 3 armas de fuego, 3 cargadores y 72 cartuchos; así como, armas blancas, celulares y otros elementos que forman parte de investigaciones por diversos hechos ilícitos.

De acuerdo con las autoridades estatales, tan solo durante el fin de semana pasado, se contabilizaron 29 detenidos y el aseguramiento de otras 32 mil dosis de drogas en la entidad.

Camioneta con cargamento de más de 608 kilos de marihuana en Tabasco (21/10/2025). Foto: Especial
