Más Información
Sheinbaum anuncia dispersión de apoyo a damnificados por lluvias en 5 estados; entregarán 20 mil pesos
Crimen organizado y extorsiones elevan hasta 20% costo de los alimentos en México: Consejo Nacional Agropecuario
Tras más de 7 horas, bomberos controlan incendio de bodega de colchones en Ecatepec; operaba sin autorización
Una camioneta con un cargamento de más de 608 kilos de marihuana, además de armamento y equipo táctico, fue asegurada este martes, por elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT Olmeca).
El operativo mediante el que se logró el aseguramiento de marihuana, tuvo lugar en la zona conurbada de Nacajuca, donde fuerzas federales y estatales dieron seguimiento a una camioneta de carga, la cual era tripulada por Elías “N” quien también fue detenido.
Al momento de su detención, le fueron aseguradas también un arma de fuego, así como un cargador, 7 cartuchos útiles y chalecos tácticos.
Lee también Vinculan a proceso a Daniel "N" por desaparición forzada de cinco personas; actuó en complicidad de 4 policías de Cortazar, Guanajuato
En el interior de la unidad marca Nissan de la línea NP300, fueron encontrados 56 paquetes que contenían la hierba seca.
En su reporte más reciente, la FIRT Olmeca informó de la detención de 12 personas, cinco vehículos de distintos tipos; 163 dosis de marihuana y 55 de cristal, que se suman a los 608 kilogramos antes referidos.
También fueron aseguradas 3 armas de fuego, 3 cargadores y 72 cartuchos; así como equipamiento táctico, armas blancas, celulares y otros elementos que forman parte de investigaciones por diversos hechos ilícitos.
De acuerdo con las autoridades estatales, tan solo durante el fin de semana pasado, se contabilizaron 29 detenidos y el aseguramiento de otras 32 mil dosis de drogas en la entidad.
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]