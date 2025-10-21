Celaya, Gto.- Un hombre identificado como Daniel “N”, fue detenido por la desaparición forzada de cinco personas, en complicidad con cuatro elementos de la Policía Municipal de Cortazar, registrada la madrugada del 7 de septiembre de 2025.

Tres de las víctimas fueron localizadas y rescatadas con vida, mientras que siguen las labores de investigación para la localización de las otras dos.

Daniel es el quinto detenido por esos hechos, luego de que el 22 de septiembre pasado los agentes investigadores aprehendieron a los cuatro oficiales implicados en el ilícito: José María “N”, Hugo Rafael “N”, Juan Miguel “N”y Arturo “N”.

Los cuatro elementos de Seguridad y el civil están vinculados a proceso penal como coautores de los delitos de desaparición forzada de personas agravada, desaparición forzada y desaparición forzada en grado de tentativa, y recluidos en el penal estatal.

De acuerdo con los actos de investigación realizados por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, los ahora policías imputados interceptaron a las víctimas en la carretera libre Salvatierra–Cortazar y sin causa legal, las retuvieron hasta que arribó una camioneta con hombres armados vinculados a un grupo criminal.

“En ese momento, los policías entregaron a las personas a dichos sujetos, quienes se las llevaron hacia una zona cerril”.

La FGE señaló que derivado de las acciones de búsqueda localizaron a tres de las víctimas, quienes fueron rescatadas con vida, mientras que sigue la investigación para lograr la localización de las otras dos.

Con base en los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, el juez determinó la vinculación a proceso penal a Daniel “N”, con la medina cautelar de prisión preventiva.

