Guanajuato, Gto.– Un hombre implicado en múltiples asaltos a tiendas de conveniencia y al robo de vehículos de motor en varios municipios, fue detenido por dos elementos de la Policía Municipal de Guanajuato.

El detenido fue identificado con el nombre de Aarón, de 32 años de edad, con domicilio en la ciudad de León, aunque su campo se acción presuntamente también abarcaba los municipios de Guanajuato y Silao.

De acuerdo con información derivada de las labores de investigación, el detenido cuenta con al menos 15 carpetas de investigación por robo a comercio en el municipio de Silao, además de estar relacionado con varios robos a tiendas de autoservicio en esta capital y en León.

Aarón fue detenido el 4 de octubre de 2025, mediante el trabajo coordinado y de inteligencia entre las diferentes áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como la Unidad de Análisis, la Policía de Investigación y el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) “Argos”, pero este viernes 17 de octubre se dio a conocer el caso.

Con apoyo tecnológico se logró identificar y ubicar al presunto responsable, quien en diversas ocasiones ya había sido reportado por robo en establecimientos comerciales.

También se detectó que su probable participación en apoderamiento ilícito de motocicletas, una de ellas propiedad de la fiscalía del estado.

Cadena Oxxo entrega reconocimiento a dos policías

La Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal señaló que su captura representa un importante avance en materia de prevención y combate a la delincuencia.

La cadena comercial Oxxo entregó un reconocimiento a dos elementos de la Policía Preventiva de Guanajuato capital por su contribución en la captura de Aarón “N”, implicado en el robo a sus establecimientos en Silao y Guanajuato.

La presidenta municipal, Samantha Smith, reconoció el profesionalismo y compromiso de los oficiales, así como la importancia de la capacitación constante, el uso de la tecnología y el trabajo coordinado con la ciudadanía para mantener la tranquilidad en Guanajuato capital.

“Este reconocimiento refleja el esfuerzo diario de nuestras y nuestros policías, que trabajan con estrategia, preparación y cercanía con la gente. La confianza ciudadana y la colaboración interinstitucional son fundamentales para seguir construyendo una ciudad más segura”, acotó.

