Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, informó que 103 mil 245 viviendas han sido censadas tras las lluvias e inundaciones en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 27 de octubre en Palacio Nacional, Ariadna Montiel indicó que 70 mil 356 personas ya recibieron su primer apoyo de 20 mil pesos en los cinco estados, para avanzar en la reparación de sus viviendas.

Al 23 de octubre se han censado 22 mil 325 casas en Hidalgo; 3 mil 864 en Querétaro; 11 mil 978 en Puebla; 9 mil 985 en San Luis Potosí; y 56 mil 93 en Veracruz.

Sobre la entrega de la pensión Mujeres Bienestar, la secretaria de Bienestar señaló que un millón 349 mil mujeres ya recibieron su tarjeta.

“Estamos entregando estas tarjetas, entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre, ya llevamos un poco más de la mitad de las tarjetas entregadas”, destacó al referir que los depósitos se realizarán hacia finales de noviembre y principios de diciembre.

