Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, reportó 119 municipios intervenidos tras las lluvias e inundaciones en cinco estados, así como 92 mil 24 viviendas censadas.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbam Pardo de este viernes 24 de octubre en Palacio Nacional, Montiel señaló que ya terminó el censo en Querétaro, San Luis Potosí y Puebla.

La secretaria de Bienestar destacó 36 mil 358 apoyos de la primera parte que son 20 mil pesos, vales para despensas y enseres domésticos que se darán en otra etapa.

A 13 días del fenómeno, reconoció el trabajo de los servidores de la nación para realizar los censos, en comunidades afectadas y sin comunicación.

Reconoció también a las Secretarías de Marina y Defensa por resguardar la seguridad de los recursos y a las personas.

