La presidenta regresó este jueves 23 de octubre a Veracruz, donde supervisó los apoyos para las familias damnificadas por las lluvias e inundaciones.

Indicó en sus redes que en supervisó avances de limpieza y visitó el centro de entrega de apoyos a familias afectadas por lluvias.

“No están solas, continúa la ayuda y atención a las necesidades”, expresó Sheinbaum, quien estuvo acompañada de la gobernadora Rocío Nahle; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel; y Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Después de Poza Rica, la mandataria federa se trasladó a Álamo, otro de los municipios veracruzanos más afectados.

“Seguimos trabajando juntos por la recuperación y bienestar de las y los veracruzanos”, comentó Nahle.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum indicó que este jueves visitaría Veracruz y Puebla para supervisar los trabajos de limpieza y de entrega de apoyos directos a la población, como parte de las acciones que realiza el Gobierno de México tras las lluvias extraordinarias que se registraron el 9 y 10 de octubre.

Recordó que ayer comenzó la entrega de los primeros apoyos directos de 20 mil pesos, así como vales de despensa y enseres a la población afectada en , , y , mientras que el 25 de octubre iniciará en Hidalgo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo regresó este jueves 23 de octubre a Veracruz. Foto: Presidencia
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo regresó este jueves 23 de octubre a Veracruz. Foto: Presidencia

