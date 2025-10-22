Más Información

La presidenta informó que está restablecido el 99.75% del servicio eléctrico en los cinco estados que han sufrido afectaciones tras fuertes lluvias e inundaciones, que son Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz.

En redes sociales, la mandataria federal agradeció a los electricistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por su “entrega y compromiso” con el pueblo de México.

Sheinbaum Pardo aseguró que continúan las labores de apertura de caminos en la red carretera estatal y que se atienden 805 planteles escolares de más de mil 297 dañados.

Este miércoles 22 de octubre, asimismo, inició la entrega de apoyos para las familias afectadas por intensas lluvias. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, notificó que hasta el miércoles 29 de octubre se realizará la dispersión.

Indicó que se enviará un mensaje de texto con el día, hora y correspondiente para recoger el apoyo, por lo que se deberá acudir en la fecha asignada.

