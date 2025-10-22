Sin dar cifras, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “de manera muy significativa” se han reducido los robos en la autopista México-Querétaro, que dijo está saturada y se presentan muchos accidentes viales.

En su conferencia mañanera de este miércoles 22 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recomendó subirse al Tren México-Querétaro cuando esté listo.

Afirmó que en términos de seguridad pública “los trenes son muy seguros”.

“Nosotros tenemos un operativo que se llama Cero Robos en la México-Querétaro, que ha reducido de manera muy significativa los robos en esta carretera, igual que en la México-Puebla, igual que en la Mazatlán-Culiacán que fueron las tres primeras carreteras donde decidimos intervenir. Ahora también lo vamos a hacer en el arco norte.

Lee también Avanza proyecto de trenes para pasajeros; contemplan adecuaciones en Buenavista para ruta AIFA-Pachuca

Autopista México-Querétaro. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

“Obviamente no queremos que haya ningún asalto en la carretera, pero evidentemente el tren te da todas las condiciones de seguridad”, dijo.

La Mandataria federal indicó que el Tren “es mucho más seguro” en muchos sentidos: “En términos de accidentes viales, la México-Querétaro tiene muchos accidentes por la cantidad de transporte de carga que se mueve al mismo tiempo que el transporte de pasajeros, y además la saturación”.

“Esta medida tiene el objetivo de que la mayor parte de las personas que hoy usan su automóvil; o sea, incentivar a las personas, darles la oportunidad para que en vez de utilizar su automóvil, pues se suban al tren y lleguen a la Ciudad de México”, comentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr