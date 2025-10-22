Más Información

La presidenta informó que, sin aumentar , su gobierno planea recaudar alrededor de 400 mil millones extras para el próximo año.

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que este monto extra se prevé obtenerlo en el combate a la corrupción, facilitando a los contribuyentes el pago de impuestos, así como un mayor control en las aduanas con la nueva .

La Mandataria federal destacó que entre el año pasado y este año se recaudaron 500 mil millones de pesos más.

Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina del 22 de octubre de 2025 (22/10/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina del 22 de octubre de 2025 (22/10/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

“Recuerden que entre el año pasado y este año recaudamos 500 mil millones de eso, más, 500 mil, sin aumentar impuestos. Nada más recaudando mejor”.

"Entonces el año que entra pensamos recaudar cerca de 400 mil millones de pesos más. ¿Cómo se va hacer? Evitando la corrupción".

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que para el próximo año se tendrán nuevos impuestos para la población y que solo se realizan ajustes y actualizaciones.

“No hay impuestos a los contribuyentes, más impuestos, no hay", expresó.

“Hay una actualización en algunos impuestos que no habían existido, como, por ejemplo, las cuotas de migración, es muy poco, en realidad. Para visitantes extranjeros, también hay una actualización, que en realidad es muy poca comparado con el costo de un boleto de avión, por ejemplo”.

Impuesto a refrescos podría afectar a la población

La Mandataria federal indicó que el único ajuste que podría afectar a la población es el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a y las bebidas azucaradas.

Impuesto a refrescos podría afectar a la población. Foto: Pexels.
Impuesto a refrescos podría afectar a la población. Foto: Pexels.

“¿Qué orientamos nosotros para que no afecte tu bolsillo? En vez de comprar 30 latas de refresco en un mes, compra 29. Esto te va a ayudar a tu salud y no vas a pagar más impuesto. Por eso decimos que no es recaudatorio, sino es una orientación a la población de que con el mismo recurso que tú hoy utilizas para comprar bebidas azucaradas, pues utilizas ese mismo recurso, solamente que compres menos y te va a beneficiar a tu salud”, argumentó.

Aseguró que ahora el Servicio de Administración Tributaria () tiene más controles para poder evitar o disminuir la evasión fiscal que se da con las llamadas ”empresas factureras”.

