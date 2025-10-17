El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, anunció que el Gobierno de México alcanzó un acuerdo con las principales empresas refresqueras del país, luego de que el sector fuera señalado como responsable de agravar la crisis de enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad y sobrepeso.

Durante la conferencia matutina, Clark recordó que hace cinco semanas, al presentar el paquete económico 2026, se propuso incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas, medida orientada a desincentivar su consumo.

“México es, desafortunadamente, el principal consumidor per cápita de refrescos en el mundo. Teníamos como tarea clara reducir su consumo para disminuir las cargas de diabetes, obesidad e hipertensión”, señaló.

Lee también Cámara de Diputados aprueba con cambios en lo particular Ley del IEPS; se reduce a la mitad el impuesto a refrescos light

Tras varias semanas de diálogo entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y las empresas del sector —principalmente Coca-Cola y la Asociación Mexicana de Bebidas—, se alcanzó un acuerdo integral con cuatro compromisos concretos por parte de la industria:

Reformulación de productos: Coca-Cola reducirá en un año 30% del azúcar en los refrescos de su portafolio. Diferencia de precios: Se mantendrá una brecha de precios visible entre las bebidas con azúcar y las versiones Light o Cero para incentivar su consumo. Publicidad responsable: Las refresqueras dejarán de publicitar sus productos dirigidos a niños y adolescentes. Restricción de promoción de envases grandes: No se promoverán presentaciones de alto volumen, como las de tres litros; la publicidad se enfocará en versiones con menor o nulo contenido calórico.

El acuerdo en entre las refresqueras y el Gobierno de México cuenta con cuatro compromisos concretos. Foto: Unsplash.

Aumento de IEPS busca combatir un problema de salud pública

En cuanto a los ajustes fiscales, el IEPS para bebidas azucaradas aumentará de 1.65 a 3.08 pesos por litro, mientras que las bebidas sin calorías o Light pagarán 1.50 pesos por litro, la mitad del gravamen aplicado a las versiones con azúcar.

Clark subrayó que estos acuerdos son un paso decisivo para combatir uno de los principales problemas de salud pública del país:

“Buscamos que las y los mexicanos tomen menos refresco, que dejen de ser el principal consumidor per cápita del mundo y que las nuevas generaciones opten por alternativas más saludables”, dijo.

Lee también Diputados avalan aumento al IEPS a refrescos, cigarros, casinos y videojuegos; aplicará impuesto a sueros orales

El funcionario agradeció la apertura de la industria y del Congreso de la Unión, donde se incorporó la medida como reserva a la ley del IEPS, actualmente en proceso de aprobación.

“Con estos compromisos públicos, creemos que tendremos mejores resultados en salud, no solo en uno o dos años, sino en el largo plazo”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/apr