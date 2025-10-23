La Auditoría Superior de la Federación (ASF) a cargo de David Colmenares, detectó posibles daños al erario por un total de 6 mil 969 millones 924 mil pesos, cometidos por el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, durante el ejercicio del presupuesto del año 2024.

Lo anterior fue detectado a través de 698 auditorías, en la que se advierten presuntas irregularidades en el uso de recursos por parte del Poder Judicial, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la Comisión Federal de Electricidad, así como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El documento, que forma parte de la segunda entrega de fiscalizaciones correspondientes a la cuenta pública 2024, advierte que de los 6 mil 969 millones de pesos observados por el máximo órgano fiscalizador del país, se han recuperado mil 146 millones 376 mil 100 pesos, mientras que 5 mil 823 millones 548 mil pesos, siguen pendientes de aclarar.

“De estos más de 5 mil 100 millones de pesos pendiente por aclarar, 11% corresponde a entes del gobierno Federal, mientras que el 89% fue determinado las entidades federativas”, expuso David Colmenares.

En total, el gobierno federal fue observado por más de 550 millones de pesos, de los cuales, el poder judicial el que contempla el 49%.

En tanto que los estados y municipios, cometieron probables daños al erario por más de 4 mil 607 millones de pesos.

“De los cuales desafortunadamente más del 35% de este monto fue determinado en las auditorías efectuadas a los servicios de salud prestados a los gobiernos estatales pero que fueron financiados con recursos de origen Federal”, detalló el Auditor Superior.

el titular de la ASF, recordó que los entes auditados aún tienen la oportunidad de aclarar las observaciones en la etapa de seguimiento, cuyo periodo es de 180 días hábiles.

nro/apr