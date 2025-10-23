La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en la Fiscalía General de la República (FGR) hay varias carpetas de investigación en el llamado "huachicol fiscal" en donde se encuentran involucrados empresarios estadounidenses.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos de forma ilegal y que no haya ciudadanos de ese país involucrados.

"Hay varias carpetas de investigación en la Fiscalía relacionadas con este tema. Algunas ya fueron presentadas para obtener las órdenes de aprehensión, pero sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación porque no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal (…) pero sí hay carpetas de investigación".

En Palacio Nacional, la Mandataria federal reconoció que esta entrada ilegal de combustible de origen estadounidense continúa, pero indicó que ya en menores proporciones.

Destacó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene investigaciones también de este delito.

"Repito, no se podría explicar cómo entra de manera o entra de manera ilegal o entra todavía en menores proporciones combustible ilegal y que no tuviera alguien del otro lado. De hecho Estados Unidos también lo mencionó y tiene también investigaciones el propio Departamento de Justicia", señaló.

