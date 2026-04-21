En vísperas de que se establezca la “mesa de reconciliación” entre Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde, encabezada por Citlalli Hernández; EL UNIVERSAL le adelantó en su Bajo Reserva de este martes que los líderes del PVEM presionarán para conseguir, al menos, que tres de sus perfiles sean considerados con amplias posibilidades para ser los candidatos a gobernador entre los cargos que se disputarán en la elección intermedia de 2027.

La alianza oficialista se ha visto tambaleante después de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara una primera propuesta de reforma electoral que no le convenía –en sus términos originales— a ninguno de los dos partidos satélites de Morena, pues pretendía reducir el financiamiento público a partidos y reducir el número de representantes plurinominales en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Aunado a eso, en un segundo intento de pasar la reforma electoral, el PT se negó a avalar que la presidenta pudiera aparecer en el proceso electoral de 2027 con la posibilidad de adelantar la revocación de mandato (que legalmente está fijada para realizarse en 2028). “No apoyaremos ninguna propuesta que sea regresiva en materia democrática”, señalaron en varias ocasiones representantes del Verde y del Trabajo.

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La presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo del 21 de abril de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Al mismo tiempo, la dirigencia de Morena avaló –a inicios de marzo—sus reglas internas para determinar cómo elegirán a sus candidatos rumbo a la elección de 2027. Desde la cúpula morenista se dijo, en reiteradas ocasiones, que si representantes del PVEM, y del PT buscaban ser candidatos en coalición debían ajustarse a dichas reglas, en donde prevalece participar en la encuesta abierta y la cláusula anti-nepotismo.

Líderes parlamentarios del Partido Verde y del PT mencionaron, después de eso, que en sus partidos cuentan con perfiles bien posicionados que podrían competir –con amplias posibilidades de ganarle incluso a Morena—en al menos cuatro estados. Por el momento, al interior del PVEM, solo se habla de tres cartas a poner sobre la mesa.

¿Qué estados quiere competir el Partido Verde?

Fuentes del Partido Verde confirmaron a EL UNIVERSAL que a la “mesa de reconciliación” con Morena llevarán tres estados a pedir: San Luis Potosí, Zacatecas y Quintana Roo. En los mismos, el Verde no solo tiene posibilidades de competir y ganar, sino de incluso ganarle a Morena si no van en alianza.

En el caso de San Luis Potosí, la definición del PVEM es clara en favor de la senadora Ruth González, quien además es esposa del hoy gobernador de esa entidad, Ricardo Gallardo. Ese es el impedimento que tiene ante Morena –la cláusula anti-nepotismo—para poder ser la candidata. Los estatutos de Morena se modificaron en mayo de 2024 para establecer dicho candado.

Respecto a Zacatecas, el Verde se ve en posibilidades de postular al coordinador de los diputados de su partido, Carlos Puente, quien además de tener trabajo territorial de años en el estado no ha descartado su interés de poder ser candidato a gobernador.

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Jornada electoral. Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro

En ese sentido, el PVEM tiene más posibilidades de deslizar la candidatura de Carlos Puente, pues del lado de Morena el senador Saúl Monreal tiene en contra la misma cláusula anti-nepotismo del partido, por ser hermano del actual gobernador David Monreal.

En cuanto a Quintana Roo, el Partido Verde podría apuntalar a dos perfiles formados en su partido, leales a él, pero que actualmente militan en Morena debido a la cercanía con la gobernadora Mara Lezama: la alcaldesa de Cancún, Ana Paty Peralta, y al senador Gino Segura.

Ambos perfiles tienen ventaja sobre la preferencia de los duros de Morena: el exdirector de Aduanas Rafael Marín Mollinedo, personaje cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero marcado por el escándalo de huachicol fiscal, por el que finalmente salió del cargo.

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Querétaro... un as bajo la manga

En caso de que los esfuerzos por negociar la candidatura de Ruth González en San Luis Potosí fracasen y el Verde decida ir en solitario, la negociación de tres postulaciones como alianza no se reduce a dos. Querétaro podría ser el as bajo la manga en donde el PVEM tiene números favorables, incluso por encima de Morena.

En el estado gobernado actualmente por el panista Mauricio Kuri, el diputado federal del Verde Ricardo Astudillo aparece incluso por encima de Santiago Nieto, posible aspirante por Morena, en algunas encuestas. A eso se suma que Astudillo quiso ser candidato a alcalde de Querétaro capital en 2024 y no lo dejaron, el municipio finalmente lo ganó el PAN.

A partir de este miércoles comenzarán las reuniones entre la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y representantes del Partido del Trabajo y el Partido Verde para tratar de limar asperezas y conseguir unidad rumbo a la elección de 2027, donde también se renovará la totalidad de las curules en la Cámara de Diputados.

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