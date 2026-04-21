José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México señaló que el agresor del ataque en Teotihuacán tenía una alteración de carácter psiquiátrico o psicológico, lo que se pudo determinar a través de referencias indirectas, testigos, entorno familiar o modo de vida. Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario afirmó que los perfiles psicológicos no surgen necesariamente al entrevistar a agresores.

“Toda vez que en algunos fragmentos que por ahí tenemos hacía alusiones a que recibía órdenes de, insisto, de alguna entidad que no es de esta tierra y sin especificar cuál. Entonces, dicho esto, la motivación sale de lo normal y se podría considerar un sujeto con alguna perturbación”, dijo.

José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum (21/04/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Señaló que las evidencias encontradas del joven serán sujeto de dictámenes profesionales, por lo que sería “apresurado” dar más información a menos de 24 horas del crimen. Además, expresó que desconocen si tenía relación con policías, al recordar que los cartuchos encontrados son de fabricación nacional reservados para uso de las Fuerzas Armadas y de policía civil.

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“Especulando, pues la fuente de adquisición pudiera ser diversa desde un mercado informal (...) Sería más responsable que los peritajes y los expertos en psicología en impresión psicodiagnóstica y todas las disciplinas que existen en la materia, porque existen, emitan sus comentarios”, contestó el funcionario ante cuestionamientos de la prensa.

Simbología en la ropa del atacante, evidencia de copycat

Al preguntarle si hay evidencia sobre la participación del agresor en sectas u organizaciones que promueven la violencia, José Luis Cervantes reiteró que el joven tenía motivaciones personales, las cuales manifestó en su vestimenta a través de simbologías y hechos violentos ocurridos en otros países.

“Más allá de que tenga una colaboración, tiene una inspiración de él para cometer estos hechos o un convencimiento interior de que está haciendo esto porque es una especie, insisto, incluso hay una expresión que eso en el mundo criminal y psicológico es el copycat, es una repetición de patrones”, explicó.

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Las autoridades encontraron “pedacitos de papel” y “notitas”, donde el criminal aseguraba que actuó solo y no tenía ayuda externa. Por su parte, la presidenta Sheinbaum Pardo indicó que las investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado de México y la Fiscalía General de la República (FGR) continúan.

“Pero las investigaciones siguen, en el lugar donde vivía, qué documentos tenía, etcétera, para poder aportar más información y por supuesto en el momento que la investigación lo decida pertinente, tanto la Fiscalía General de la República, como el fiscal del estado se dará a conocer la información”, expresó la Mandataria.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que el sujeto tenía un arma 38 especial, un revólver de seis cartuchos del año 1968, así como un cuchillo, libros y escritos realizados por él mismo.

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Aspectos de las pirámides de Teotihuacán el lunes 20 de abril, luego de un ataque de ha dejado dos muertos. Diego Simón EL UNIVERSAL

Agresor de Teotihuacán con "tendencia" a imitar un crimen

El fiscal mexiquense destacó el operativo ante este suceso y apuntó a un patrón “copycat”, que es la tendencia a imitar un crimen.

“Arroja un perfil psicopático del agresor, caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes. Esta tendencia es una cuestión que se le puede conocer como copycat; es a veces replicada indebidamente en algunos países y en este caso. Es una hipótesis de investigación y así sucedió, toda vez que encontramos literatura alusiva a agresiones y a figuras que tienen que ver con este tipo de acciones violentas”, explicó el fiscal mexiquense.

Manuscritos relacionados a hechos violentos de EU, entre sus pertenencias

“No fue espontáneo, visitó la zona arqueológica, se hospedó y desde ahí planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento. El agresor planeó y ejecutó su acción de manera solitaria y no hay absolutamente ningún indicio hasta este momento que permita establecer que tuvo colaboración externa o que participaron diversos actores en la comisión de este hecho”, abundó.

Indicó que se inspeccionó ministerialmente y pericialmente una mochila del agresor de 27 años de edad, quien aparte del arma de fuego portaba un arma punzocortante.

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“Había 52 cartuchos útiles del calibre 38 especial en una bolsa de plástico. En todo momento de la agresión, portó en una de sus manos, a la a la par que detonaba su arma de fuego en contra de algunas de las personas que se encontraban privadas de su libertad.

“Asimismo, entre sus pertenencias destaca una credencial del INE, un teléfono celular análogo, boletos de autobús, mochila tipo táctica, literatura, imágenes, manuscritos, presuntamente relacionados con hechos violentos que se tiene conocimiento pudieron haber sucedido en los Estados Unidos en abril de 1999”, refirió.

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