Tras el ataque ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, Guillermo Briceño Lovera, comandante de la Guardia Nacional (GN), informó que fuerzas de seguridad hirieron al agresor identificado como Julio César Jasso “N”, luego de que él los atacara con un arma de fuego.

“En este momento se da cuenta el agresor que es identificado y comienza también a escalar a una posición más alta y huye hacia uno de los costados de la pirámide donde se quita la vida. Se producen algunos disparos, él es herido en una pierna, se trata de neutralizarlo de esta manera, pero él más adelante se quita la vida”, describió.

Durante la conferencia matutina de este martes 21 de abril, el comandante explicó que la zona de Teotihuacán cuenta con 30 elementos que se encargan de la protección del patrimonio cultural. Este dispositivo incluye a 10 elementos en los cinco accesos para evitar que turistas o visitantes sustraigan piezas o dañen la zona.

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Aspectos de las pirámides de Teotihuacán el lunes 20 de abril, luego de un ataque de ha dejado dos muertos. Diego Simón EL UNIVERSAL

“Al escuchar los disparos el día de ayer, inmediatamente el personal que se encontraba en el destacamento toma su armamento a las órdenes del comandante un sargento primero y acuden de manera inmediata a las 11:20 cuando se da esta alerta”, explicó frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Briceño Lovera indicó que 10 minutos después, los elementos tomaron su armamento y se dirigieron al punto donde se detonaron los disparos de arma de fuego del agresor que se encontraban en la pirámide de la Luna. Al llegar, fueron atacados y apelaron la agresión.

“Se colocan dos elementos del lado izquierdo, del lado derecho para poder subir de manera muy valiente, arriesgada. Ellos se encontraban en una situación desventajosa tomando en cuenta que el agresor se encontraba en una posición de mayor ventaja por la altura en donde él podía observar los movimientos que ellos estaban realizando”, expresó.

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Guillermo Briceño Lovera, comandante de la Guardia Nacional durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum (21/04/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

El comandante refirió que un policía municipal también se encontraba en la parte posterior, junto a elementos de la GN, ubicaron al sujeto y comprobaron que ya no presentaba signos vitales.

“Destacar también que la conductora de uno de los vehículos donde llega el personal de la Guardia Nacional le realiza los comandos respectivos de voz como establece el protocolo, combinarlo a que le ponga su actitud y bueno, no accede y por esta razón también se producen los disparos”, finalizó.

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