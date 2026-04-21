Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob), informó que siete personas víctimas de agresiones en Teotihuacán siguen en atención hospitalaria, mientras que seis han sido dadas de alta. Afirmó que personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se trasladó de inmediato y sigue en la zona arqueológica.

Durante la conferencia matutina de este martes 21 de abril, la funcionaria detalló que se trata de cuatro víctimas mujeres y nueve hombres, donde se encuentran personas originarias de: Estados Unidos, Brasil, Países Bajos, Rusia, Colombia y Canadá.

“La prioridad fue en todo momento conocer el estado de salud de las personas afectadas de parte del personal médico y atender de manera inmediata sus necesidades, establecer los enlaces institucionales necesarios para garantizar su atención integral”, expresó.

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Estado de México. 20 de noviembre de 2024. Zona Arqueológica Pirámides de Teotihuacán Foto: Luis Camacho/El Universal Estado de México

Indicó que hasta esta mañana hay siete personas en atención hospitalaria y seis de ellas ya han sido dadas de alta. Aseguró que personal de la dependencia permanece todo el tiempo para tener una atención personalizada con cada una de las víctimas.

“La atención consiste en contactar de manera directa cada una de las personas afectadas a sus familiares, también permanecer en los hospitales y en la zona de incidentes para atender cualquier requerimiento. A cada víctima o familiar se le transmite el mensaje de apoyo de parte del Gobierno de México, de su presidenta, reiterando la disposición de atender de manera puntual cualquier requerimiento”, dijo.

Rosa Icela Rodríguez afirmó que la ayuda incluye atención médica, hospedaje, alimentación, telefonía, contacto de familiares en México o en el extranjero, así como asistencia y consulta con las embajadas de sus países, cónsules y asesoramiento jurídico.

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Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, en la Mañanera del Pueblo del 21 de abril de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

“Decir que también estuvimos en coordinación con el IMSS-Bienestar, con su titular el Dr. Alejandro Svarch, también y en primerísimo término la coordinación especial con la secretaría de Cultura del Gobierno Federal quien estuvo desde el primer momento también en la atención personalizada de las víctimas y se asignó un acompañamiento permanente para la atención de cada una de las personas afectadas”, reiteró.

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