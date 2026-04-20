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Tras el en la zona arqueológica de , que dejó como saldo dos muertos, el IMSS Bienestar informó que los 13 heridos reportados por el Gabinete de seguridad se encuentran fuera de peligro.

A través de un comunicado, explicó que se mantienen bajo monitoreo constante por parte del personal de salud, “que brinda atención profesional, oportuna y con sentido humano para salvaguardar su bienestar y recuperación”.

En ese sentido, detalló que, de las seis personas que continúan siendo atendidas, tres fueron trasladadas al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca para continuar con su atención médica y recibir valoración especializada.

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Precisó que uno de ellos es un menor de edad, por lo que fue referido junto con su madre para garantizar su acompañamiento durante todo el proceso de atención y agregó que ella también recibirá atención médica en dicha unidad.

Resaltó que las tres personas restantes permanecen en el Hospital General de Axapusco, donde continúan bajo observación médica y seguimiento clínico permanente.

Además, destacó que todas y todos los reciben manejo integral por parte de un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en ortopedia, cirugía general, urgencias y medicina interna, de acuerdo con su evolución clínica.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, entre los heridos se encuentran tres colombianos, un ruso, dos brasileños, seis estadounidenses y una canadiense.

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aov

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