Tras el ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó como saldo dos muertos, el IMSS Bienestar informó que los 13 heridos reportados por el Gabinete de seguridad se encuentran fuera de peligro.

A través de un comunicado, explicó que se mantienen bajo monitoreo constante por parte del personal de salud, “que brinda atención profesional, oportuna y con sentido humano para salvaguardar su bienestar y recuperación”.

En ese sentido, detalló que, de las seis personas que continúan siendo atendidas, tres fueron trasladadas al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca para continuar con su atención médica y recibir valoración especializada.

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Precisó que uno de ellos es un menor de edad, por lo que fue referido junto con su madre para garantizar su acompañamiento durante todo el proceso de atención y agregó que ella también recibirá atención médica en dicha unidad.

Resaltó que las tres personas restantes permanecen en el Hospital General de Axapusco, donde continúan bajo observación médica y seguimiento clínico permanente.

Además, destacó que todas y todos los heridos reciben manejo integral por parte de un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en ortopedia, cirugía general, urgencias y medicina interna, de acuerdo con su evolución clínica.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, entre los heridos se encuentran tres colombianos, un ruso, dos brasileños, seis estadounidenses y una canadiense.

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