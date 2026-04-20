La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) descartó que haya personas mexicanas afectadas, tras el sismo de magnitud 7.7 registrado al norte de Japón.

La SRE, a cargo del canciller Roberto Velasco, externó sus condolencias al pueblo de Japón por los daños ocasionados.

“Hasta el momento, no se tiene reporte de connacionales que hayan resultado afectados. Nuestra embajada en ese país permanece atenta al desarrollo de la situación desde el primer momento”, dijo.

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En caso de requerir asistencia o protección consular en Japón, la Cancillería recordó el número de emergencias de la representación mexicana en Tokio: 80 9980 8022.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su solidaridad con Japón y señaló que se mantenía atenta a la situación de las y los connacionales.

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