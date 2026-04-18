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La senadora por Morena, Ana Lilia Rivera Rivera, hizo un llamado a la unidad, a la autocrítica y a construir con humildad y seriedad a los militantes y dirigentes de ese partido en para consolidar el segundo piso de la .

En entrevista en el comentó que la víspera se realizó en la Convención Tlaxcala, ante la presencia de senadores de la República, diputados federales, legisladoras locales y representaciones ciudadanas plurales provenientes de los 60 municipios del estado.

Dijo que es “un movimiento donde no hay espacio para la autocrítica, la derrota está asegurada”.

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Por ello, enfatizó la importancia de escuchar, corregir y mejorar para evitar caer en la autocomplacencia, a la que calificó como el mayor enemigo de la democracia.

Subrayó que la Convención en Tlaxcala tiene objetivo de construir el segundo piso de la transformación “con humildad, seriedad y, sobre todo, un llamado a la unidad”.

Destacó que el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar haya impulsado la apertura de este espacio de diálogo que convoca a la academia, empresarios, colectivos de mujeres, jóvenes, campesinos, sindicatos y a la diversidad social.

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Rivera comentó que dicha convención tiene como propósito central construir un diálogo amplio entre los diversos sectores de la sociedad para generar acuerdos que fortalezcan las políticas públicas del segundo piso de la transformación, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Se busca, además, contribuir a la reconstrucción económica, la armonía social y la prosperidad compartida en la entidad”, concluyó la senadora.

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