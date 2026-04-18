Barcelona, España.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no existe una crisis diplomática con España, al arribar a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

En un breve mensaje a medios, la mandataria subrayó que la relación bilateral se mantiene sin tensiones y rechazó versiones sobre un conflicto entre ambos países.

"No hay crisis diplomática, nunca ha habido”, afirmó.

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La participación de la presidenta mexicana en este foro internacional forma parte de una agenda diplomática en la defensa de la democracia.

En el marco del encuentro, tiene previstos diálogos con diversos líderes, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el mandatario colombiano, Gustavo Petro; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

La cumbre reúne a líderes internacionales con el objetivo de reforzar el compromiso con los valores democráticos y fomentar la cooperación entre naciones.

Nación 02:17 AM Pedro Sánchez participa en la toma de foto con líderes internacionales 10:15h hora local. El presidente de España, Pedro Sánchez, se toma la "foto de familia" con los mandatarios mundiales invitados a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

Lo acompañan la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el mandatario colombiano, Gustavo Petro; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; y la primera ministra de Barbados, Mia Mottle, entre otros.



La Presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra con Pedro Sánchez, mandatario español. Foto: Salvador Corona/ EL UNIVERSAL

Nación 02:12 AM Encuentro entre Sheinbaum y Sánchez La presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra con Pedro Sánchez, mandatario español. Mantienen conversación.



Nación 02:13 AM Presidenta resalta importancia de democracia Sheinbaum enfatizó la importancia de la democracia como eje de su gobierno, citando al expresidente estadounidense Abraham Lincoln: “la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Asimismo, destacó la relevancia de reconocer la fuerza y el papel de los pueblos originarios en la construcción del país.

"Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria”, expresó.



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🔴 Al arribar a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existe una crisis diplomática con España: “Nunca ha habido”, dijo.



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cdm