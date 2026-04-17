Durante su estancia en España, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su apoyo a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

A través de un video compartido en X, la mandataria federal comenta "mucha fuerza Cristina, estamos contigo", a la par que levanta su mano derecho con forma de puño.

"La defensa de la democracia y los derechos humanos no reconoce fronteras. Cuando esos valores se ven amenzados, la respuesta también es global", comentó el usuario Gregorio Dalbón.

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Sheinbaum viajó y llegó a Barcelona, España, como parte de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, la cual se celebrará el sábado y donde se reunirá con iguales como Pedro Sánchez, Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), entre otros.

¿Quién es Gregorio Dalbón?

De acuerdo con su página de internet, Gregorio Dalbón, quien compartió el video en dicha red social, estudió derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Después de recibirse, fundó el despacho Dalbon y Cassola Abogados.

Dalbón está especializado en la defensa de derechos humanos (DDHH) y representó a Fernández de Kirchner, que gobernó de 2007 a 2015 y fue acusada de corrupción, al presuntamente liderar una asociación ilícita que recaudó dinero de empresarios a cambio de contratos de construcción, energía y transporte.

DEMOCRACIA SIN FRONTERAS.



La defensa de la democracia y los derechos humanos no reconoce fronteras.

Cuando esos valores se ven amenazados, la respuesta también es global. @Claudiashein @GPMobilisation pic.twitter.com/U61nKmmXvS — DALBÓN (@Gregoriodalbon) April 17, 2026

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