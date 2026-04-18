Barcelona, España.—Tras varios años de pausa en la relación entre México y España, la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario español Pedro Sánchez acordaron restablecer el diálogo en materia comercial y cultural.

Luego de la “Reunión en Defensa de la Democracia”, la mandataria informó que conversó con su homólogo español sobre temas históricos, particularmente la conquista y la petición de perdón impulsada por la administración mexicana, así como el reconocimiento a los pueblos originarios.

En ese contexto, Sheinbaum descartó que se haya planteado una reunión con el rey de España, Felipe VI.

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—¿Se mantiene la petición de la carta enviada (por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador)?

—“Se mantiene el reconocimiento a los pueblos originarios”, respondió.

—¿Ha cambiado la solicitud de perdón?

—“Ha habido un acercamiento tanto del presidente como del propio Rey, lo cual reconocemos. Lo importante es seguir dialogando”, señaló.

Sheinbaum también informó que invitó a Pedro Sánchez a visitar México el próximo año, cuando el país será anfitrión del encuentro “En Defensa de la Democracia”.

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Asimismo, acordaron continuar con el envío de exposiciones sobre las culturas mexicanas, tanto previas a la conquista como contemporáneas.

“Estuvo de acuerdo, y al mismo tiempo abordamos temas como las energías renovables”, destacó.

Finalmente, sobre su propuesta de destinar el 10% del gasto en armamento, la presidenta explicó que la iniciativa busca promover la paz entre los países participantes, así como fortalecer la defensa de la soberanía de Cuba ante un eventual escenario de invasión

"(...) nos reunimos con el presidente de España, hablamos de seguir enviando exposiciones sobre la grandeza de las culturas originarias de México. Desde entonces, de antes de la llegada de los españoles y de ahora, estuvo de acuerdo, y al mismo tiempo de hablar de energías renovables y otros temas. Y lo invité a que estuviera el próximo año, porque vamos a hacer el esta misma cumbre el próximo año en México", dijo.

¿Hablaron del perdón (que pide México)", se le preguntó.

"Hablamos sobre lo importante que es para México el reconocimiento de lo que fue la conquista, de lo que fue la llegada de los españoles. Incluso, le hablé de la carta de Carlos V, que hablé el otro día en la mañanera, que Carlos V reconoce los abusos de Hernán Cortés, y seguir trabajando en el perdón", comentó Sheinbaum.