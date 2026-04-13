Después de que puso en marcha el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Tlaxcala, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se buscará llevar el modelo implementado en el estado a todo el país.

En su conferencia mañanera de este lunes 13 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expuso que este modelo “es muy interesante” porque primero alguien financia el desarrollo del polo y después, con la venta de los predios, se le paga y el Estado se queda administrándolo.

“Es un modelo muy interesante, ha sido tan exitoso este polo que ya Tlaxcala compró otro predio para el desarrollo de otro polo, y nos está pidiendo que le ayudemos para comprar otro predio que está junto para desarrollar otro polo, porque hay muchísimo interés ahí en Huamantla de invertir”, refirió.

Lee también Sheinbaum confía en que no aumentarán protestas por inauguración del Mundial de Fútbol; "no va a haber ningún problema", asegura

La Mandataria federal destacó que los Polos de Desarrollo para el Bienestar tienen el objetivo de que haya inversión en manufactura, principalmente en industria, en distintas regiones de nuestro país.

“En aquellas regiones donde históricamente no ha habido manufactura o hay poca inversión, en industria tiene que ver con el Plan México, con que se produzca más en nuestro país. Entonces, los Polos de Bienestar son predios que normalmente son de los estados, están a nombre de los estados o del gobierno federal. A estos predios se le dan incentivos económicos para quienes quieran invertir ahí, y el objetivo es que en ese mismo lugar o muy cerca haya vivienda hay escuelas haya centros de salud (...)”, detalló.

Este domingo en Huamantla, el Gobierno de México puso en marcha el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), como parte de una estrategia nacional que busca detonar el crecimiento regional y atraer inversiones bajo el llamado Plan México.

Lee también Sheinbaum proyecta recortes para mantener subsidio a gasolinas; “somos más que franciscanos”, asegura

Durante el acto inaugural, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que este primer polo —de un total de 15 que se implementarán en el país— contempla una inversión nacional y extranjera de 540 millones de dólares en una extensión de 53 hectáreas, con la generación de más de 5 mil empleos directos e indirectos.

“Esto es parte de lo que llamamos el Plan México. ¿Qué es el Plan México? Más producción en el país y mayor bienestar para la gente, en pocas palabras”, explicó la mandataria al subrayar que el objetivo es sustituir importaciones mediante el impulso a la producción nacional y fortalecer la marca Hecho en México.

Sheinbaum Pardo enfatizó que el modelo de desarrollo no se limita a la atracción de capital, sino que está sustentado en los principios de la llamada Cuarta Transformación, con énfasis en la prosperidad compartida. “Lo que queremos es que el Estado, el recurso público, se invierta en la gente”, puntualizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr